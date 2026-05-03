Фатална грешка при покупка на телевизор, за която продавачите мълчат

Тази година изборът на монитор или телевизор вече се свежда не само до размер, резолюция и марка. Все повече специалисти посочват един параметър като ключов за качеството на изживяването - честотата на опресняване. Тя директно влияе върху плавността на картината и усещането при работа или забавление. В много случаи именно този фактор прави разликата между базово и модерно устройство.

Какво представлява честотата на опресняване

Честотата на опресняване се измерва в херца (Hz) и показва колко пъти в секунда се обновява изображението на екрана. Този показател се превръща в основно предимство при съвременните дисплеи, особено при моделите от среден и висок клас, отбелязва BGR. Колкото по-висока е стойността, толкова по-плавно изглежда движението на екрана.

Краят на 60 Hz като стандарт

В продължение на години 60 Hz беше масовият стандарт за телевизори и монитори. Тази честота все още се среща при бюджетните модели и остава достатъчна за гледане на филми, сериали, работа с документи и сърфиране в интернет.

Днес обаче тенденцията се променя. Все повече устройства предлагат 120 Hz, 144 Hz или 165 Hz, като разликата вече се забелязва не само при игри, но и при обикновена употреба. Експертите предупреждават, че покупката на 60 Hz през 2026 г. може да се окаже неудачен избор, особено при дългосрочна употреба.

Защо по-високата честота има значение

При гейминг високата честота на опресняване е от съществено значение. Тя осигурява по-бърза реакция и по-прецизни движения, което може да даде реално предимство. Панелите със 120 Hz и повече намаляват размазването и разкъсването на изображението, като правят картината значително по-плавна.

Предимствата не се ограничават само до игрите. При работа с динамично съдържание - като видео монтаж или анимация - по-високата честота улеснява възприемането на движението и намалява напрежението в очите при продължителна работа.

Цената вече не е пречка

Един от най-интересните аспекти е, че разликата в цената между 60 Hz и 120–144 Hz често е минимална или дори липсва. На пазара могат да се намерят 4K телевизори със 60 Hz на цена, близка до тази на модели със значително по-висока честота. Това прави избора на по-модерна технология икономически обоснован.

Какъв е изводът за 2026 г.

Закупуването на устройство със 60 Hz остава оправдано само при базови нужди и ограничен бюджет. В повечето случаи обаче изборът на модел със 120 Hz или повече предлага по-добро изживяване и по-дълъг живот на устройството.

