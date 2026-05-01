Фенерче без батерии свети десетилетия! Нова технология изненада пазара

Компанията Xedge представи необичайно устройство, което променя представите за преносимо осветление. Става дума за миниатюрно фенерче тип ключодържател, което може да свети до 25 години без батерии или презареждане. Моделът NoxTi е дълъг около 4,5 см и е изработен от титан, като използва технология, базирана на физични процеси, а не на класическо съхранение на енергия. Устройството вече привлича вниманието със способността си да работи непрекъснато дори в пълен мрак.

Светлина без батерии - как работи технологията

В основата на устройството стои напълно различен принцип от този при стандартните фенерчета. Вместо батерия, вътре има херметически затворена капсула, съдържаща тритий - радиоактивен изотоп на водорода.

При естествения си разпад тритият излъчва слаби частици, които взаимодействат с фосфор, разположен вътре в стъклена тръба. Това взаимодействие създава постоянно сияние, което не изисква външен източник на енергия. Процесът протича непрекъснато години наред и не зависи от зареждане или осветяване отвън.

Тази технология не е нова и се използва в часовници и аварийни сигнали, но рядко се прилага в потребителски продукти в толкова компактен формат.

Титанова защита и издръжливост за десетилетия

Корпусът на устройството е изработен от титанова сплав Gr5 - материал, познат от авиацията и медицинските импланти. Той е избран заради високата си здравина, устойчивост на корозия и ниско тегло.

Тази комбинация позволява ключодържателят да издържа на сериозни натоварвания и външни влияния, без да губи функционалността си. Така устройството е създадено не просто като аксесоар, а като инструмент за дългосрочна употреба.

Допълнително, титановият корпус защитава вътрешната капсула и гарантира безопасност при ежедневна употреба.

Кварцов прозорец и безопасност за потребителя

Един от ключовите елементи е кварцовият прозорец, който осигурява около 92 процента пропускливост на светлината. Това значително превъзхожда стандартните пластмасови решения, които с времето пожълтяват или се надраскват.

Според производителя, частиците, отделяни при разпада на трития, остават напълно затворени вътре в тръбата. Това означава, че устройството не представлява риск за потребителя при нормална употреба.

Тази конструкция съчетава ефективност и безопасност, което е ключово при продукти, използващи радиоактивни елементи.

Свети постоянно, но не замества фенер

Въпреки впечатляващия си живот, устройството не е предназначено да замени класическите фенерчета. Интензитетът на светене постепенно намалява, тъй като тритият има период на полуразпад от около 12 години.

Пълният ефект обаче се запазва в продължение на десетилетия, което прави устройството надежден източник на постоянна слаба светлина. То е по-скоро маркер, който помага за намиране на ключове или други предмети в тъмното.

Именно тази функция го прави популярен сред ентусиастите на EDC, които търсят компактни и надеждни решения за ежедневна употреба.

Допълнителни функции и практичност

Разработчиците са добавили и допълнителни възможности, които разширяват приложението на устройството. Сред тях са сменяеми капсули в различни цветове, както и елементи за аварийни ситуации, например инструмент за чупене на стъкло.

Така един на пръв поглед прост ключодържател се превръща в многофункционален инструмент, съчетаващ издръжливост и практичност.

В крайна сметка устройството показва как иновативните материали и добре познати физични процеси могат да бъдат използвани по нов начин, за да създадат продукт, който работи години наред без нужда от поддръжка.

