Експерти 3 години не изключваха телевизори и посочиха най-надеждните модели

Днешните телевизори може да са по-издръжливи, отколкото мнозина потребители предполагат. Канадска технологична организация проведе необичаен тригодишен експеримент със 102 телевизора от различни марки и технологии, които са работили непрекъснато денонощно. За този период устройствата са натрупали около 18 000 часа употреба - натоварване, което се равнява приблизително на гледане по 3 часа на ден в продължение на 16 години. Резултатите показват, че повечето модели са преминали през теста без тежки повреди, а OLED телевизорите са се представили изненадващо добре.

Тест като 16 години нормално гледане

Експериментът е бил замислен като отговор на един от най-честите въпроси при покупка на нов телевизор - колко дълго може да издържи устройството, преди да се появят скъпи ремонти или сериозни дефекти. Вместо да се разчита само на лабораторни прогнози, телевизорите са били оставени да работят в продължение на 3 години при много по-тежки условия от обичайните в един дом.

Устройствата са били включени без прекъсване, включително и през нощта, при висока яркост. Това е натоварило допълнително екраните, подсветката и електрониката. В теста са участвали модели с LCD, LED и OLED панели, което позволява сравнение между най-разпространените технологии на пазара.

Повечето модели оцеляват без тежки дефекти

Резултатите са се оказали по-добри от очакваното. От общо 102 тествани телевизора само 20 са се повредили напълно. Други 24 са показали по-леки проблеми, свързани основно с влошаване на качеството на картината или с работата на подсветката.

Това означава, че по-голямата част от устройствата са завършили експеримента без сериозна неизправност. За потребителите този резултат е важен, защото показва, че модерните телевизори не са задължително краткотрайна техника, ако се използват при нормални условия. При домашна употреба натоварването обикновено е много по-ниско от това в експеримента.

Големият проблем се оказва подсветката

Един от най-интересните изводи е, че основните повреди не идват от самите екранни панели. При много LCD модели слабата точка се оказва системата за подсветка. Дори повреда на един-единствен светодиод може да доведе до тъмни петна по екрана, неравномерна яркост или видимо влошаване на изображението.

Това обяснява защо при по-стари LCD телевизори често се стига до смяна именно заради проблеми с подсветката, а не защото целият екран е излязъл от строя. При такъв дефект картината може да продължи да се вижда, но качеството ѝ вече не отговаря на очакванията и ремонтът понякога става икономически неизгоден.

OLED се оказва по-здрав, отколкото мнозина очакват

Най-голямата изненада идва от OLED телевизорите. Тази технология често е свързвана със страхове от по-кратък живот и риск от „прегаряне“ на изображението, особено ако дълго време на екрана стои една и съща графика. В теста обаче OLED моделите са били сред най-надеждните устройства.

Експертите обясняват това с факта, че OLED телевизорите нямат отделна система за подсветка. Всеки пиксел свети самостоятелно, което премахва един от най-честите източници на проблеми при LCD моделите. В някои случаи е било наблюдавано прегаряне на изображението, но подобни дефекти са се появявали основно при екстремно натоварване.

Марката не е единственият решаващ фактор

Сред производителите най-добре са се представили някои модели на LG и TCL. Добра надеждност са показали и отделни телевизори на Samsung и Sony. Експертите обаче подчертават, че не може да се прави генерална оценка за цяла марка само по един или няколко модела.

Причината е, че надеждността може да варира сериозно дори в рамките на един и същ производител. Различните серии използват различни панели, различна подсветка, различно охлаждане и различни компоненти. Затова при покупка е по-разумно да се гледа конкретният модел, а не само логото върху рамката.

Какво означава това за купувачите

Изводът от експеримента е обнадеждаващ - съвременните телевизори са значително по-надеждни, отколкото често се смята. Ако 102 устройства са работили 3 години без прекъсване и повечето от тях са издържали без тежка повреда, при нормална домашна употреба животът им може да бъде много по-дълъг.

Тестът показва и нещо важно за избора на технология. OLED вече не изглежда толкова рисков вариант, колкото го представяха по-старите опасения, особено ако телевизорът се използва разумно и не стои постоянно на статични изображения. При LCD и LED моделите пък вниманието трябва да бъде насочено към качеството на подсветката, защото именно там често се появяват първите признаци на стареене.

Практичният съвет е прост

За по-дълъг живот на телевизора е добре яркостта да не се държи постоянно на максимум, устройството да има добра вентилация и да не работи без нужда часове наред на статично изображение. При OLED моделите е разумно да се използват вградените функции за защита на панела, а при LCD моделите да се следи за неравномерна яркост или поява на тъмни зони.

Експериментът не доказва, че всички телевизори са еднакво здрави, но показва, че страхът от бърза повреда често е преувеличен. Най-важното е изборът да се прави по конкретен модел, технология и реални тестове, а не само по марка, цена или реклама.

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