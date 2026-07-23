Смартфоните с ненадминати камери благодарение на ИИ

Технологичният свят е в шок, след като новите бюджетни смартфони за годината буквално изравниха силите с устройства, струващи хиляди евро. Потребителите вече масово отказват да плащат огромни суми за премиум марки, тъй като достъпният клас предлага шокиращо добро качество на кадрите.

Новите лидери, които подляха вода на скъпите модели

Класациите за годината се оглавяват от няколко ключови модела, които промениха правилата на играта:

Google Pixel 9a : Ненадминат крал на нощните снимки благодаря на AI алгоритмите.

Samsung Galaxy A56 : Лидер в детайлните дневни кадри и софтуерната стабилност.

Nothing Phone (4a): Дизайнерско бижу с изненадващо чиста и естествена обработка на цветовете.

Горчивата истина: Къде производителите ни излъгаха?

Макар основният сензор на тези устройства да е безупречен, евтината цена крие своите уловки. За да спестят пари, компаниите масово са направили сериозен компромис с качеството на ултраширокоъгълните камери и напълно са премахнали истинското оптично приближение (зуум).

