Какво първо да направите ако OLED телевизорът ви загрява

Топлият въздух, който излиза от работещ OLED телевизор, обикновено не е признак за повреда. Опасността се увеличава, когато устройството продължително работи на максимална яркост, изложено е на пряка слънчева светлина или няма достатъчно пространство за охлаждане. Високата температура може да ускори износването на органичните елементи и да увеличи риска от трайно прегаряне на изображението. Най-лесната защита е намаляване на яркостта и изключване на режимите, които изкуствено усилват цветовете и светлината.

За разлика от LCD телевизорите с LED подсветка, OLED моделите нямат отделен източник на светлина зад панела. Всеки пиксел излъчва собствена светлина и може да се изключва напълно при показване на черно, което осигурява дълбок контраст, но същевременно генерира топлина. Съвременните модели разполагат със защити като изместване на картината, автоматично намаляване на яркостта на статични лога и почистване на пикселите.

Яркостта вдига температурата

Съвременните OLED панели могат да достигат много висока пикова яркост, за да запазят картината ясна и наситена дори в силно осветена стая. Продължителната работа на максимални стойности обаче натоварва пикселите и повишава температурата на екрана.

Според Би Джи Ар, позовавайки се на препоръка на LG, при всекидневна употреба яркостта е добре да не надхвърля 70%. Самата компания съветва при силно нагряване режимите „Ярък“ и „Спорт“ да бъдат сменени със „Стандартен“, защото по-интензивните цветове и по-високата яркост отделят повече топлина.

Намаляването на яркостта не само ограничава загряването, но и понижава натоварването върху отделните пиксели. LG препоръчва при продължително гледане да се използва икономичен режим, да се намали настройката за яркост на OLED пикселите и да се активира функцията за ограничаване на ярките статични лога.

Слънцето също застрашава панела

Мястото на телевизора е не по-малко важно от настройките. Пряката слънчева светлина може допълнително да нагрее панела и вътрешните компоненти, особено през горещите летни дни.

LG предупреждава, че поставянето на телевизор под директно слънце може да причини прегряване, промяна на цветовете и постепенно влошаване на панела. Не бива да се закриват и вентилационните отвори, нито устройството да се монтира в прекалено тясно пространство без движение на въздуха.

Какво показват тежките тестове

Специалистите от RTINGS подложиха 100 телевизора на ускорено изпитание, продължило близо три години. Повечето устройства натрупаха над 10 000 часа работа, което при част от тях се равнява на повече от десетилетие обичайна домашна употреба.

След 18 месеца всички OLED телевизори в теста вече показвали признаци на трайно прегаряне. Екраните обаче работели при необичайно тежки условия и продължително показвали новинарски канал със статични лога, надписи и ленти - сценарий, който не отговаря на нормалното гледане у дома.

Затова резултатите не означават, че всеки OLED телевизор ще се повреди след две години. При умерена яркост, разнообразно съдържание и използване на вградените защити съвременните панели могат да работят хиляди часове без видими проблеми.

Как да удължите живота на телевизора

Телевизорът трябва да се изключва, когато не се гледа, но да остане свързан към електрическата мрежа, за да може автоматичното почистване на пикселите да приключи. Не бива продължително да се оставят неподвижни менюта, лога, новинарски ленти или изображения.

Яркостта трябва да бъде съобразена със светлината в стаята, а режимите с прекалено наситена картина да се използват само когато са необходими. Екранът трябва да бъде защитен от пряко слънце и около корпуса да има достатъчно пространство за отвеждане на топлината.