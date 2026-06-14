Направиха класация на най-добрите OLED телевизори за домашно кино

Пазарът на премиум телевизори продължава да превключва към големите OLED панели, които се превръщат в предпочитан избор за домашно кино. Причината е в перфектните нива на черно, високия контраст и прецизното възпроизвеждане на цветовете, които правят картината по-дълбока и реалистична.

Експертите на BGR посочват пет големи OLED телевизора, които заслужават внимание през 2026 г. Сред тях са модели на LG, Samsung и Sony, насочени както към любителите на филми, така и към геймърите.

LG G6 серия 83"

LG G6 серия 83" изпъква с една от най-сериозните иновации при OLED телевизорите на марката - усъвършенстваната многослойна матрица Primary RGB Tandem Panel 2.0, комбинирана с технологията Hyper Radiant. Тази система осигурява значително по-висока яркост спрямо предишни поколения OLED модели на LG, особено при гледане на HDR съдържание.

Картината се обработва от процесора Alpha 11 Gen 3 с изкуствен интелект, който мащабира съдържание с по-ниска резолюция до 4K. Моделът е силен избор и за геймъри, защото разполага с четири HDMI 2.1 порта, поддържа VRR и достига честота на опресняване до 165Hz. Това означава по-плавна игра и минимално забавяне при динамични сцени.

Samsung S95F 77"

Samsung S95F 77" залага на QD-OLED дисплей вместо традиционен WLED панел, което му дава по-висока пикова яркост и по-богати цветове в сравнение с класическите OLED модели. Производителят обещава почти пълно покритие на цветовото пространство DCI-P3, което е особено важно при HDR филми и сериали.

Моделът има и ефективна система против отблясъци, което го прави подходящ за по-светли помещения. Това е сериозно предимство за хора, които гледат телевизия през деня или в стаи с много прозорци. За геймърите са налични VRR, ALLM и 165Hz, а единственият по-съществен минус според експертите е липсата на Dolby Vision - традиционна особеност при телевизорите Samsung.

LG C5 серия 77"

LG C5 серия 77" се определя като един от най-балансираните OLED телевизори по отношение на цена и функции. Той не използва флагманския Primary RGB Tandem Panel 2.0, но въпреки това предлага ярка, контрастна и качествена картина при HDR съдържание.

Телевизорът поддържа Dolby Vision, HDR10 и HLG, което го прави универсален избор за повечето модерни стрийминг услуги. Потребителите оценяват и удобния интерфейс webOS, който остава едно от предимствата на LG. Този модел е подходящ за хора, които искат премиум OLED изживяване, но без да плащат най-високата цена за флагманска серия.

Samsung S90H 83"

Samsung S90H 83" се позиционира непосредствено под флагманския S95H в гамата на Samsung за 2026 г. За разлика от водещия модел, той използва традиционен WOLED панел вместо QD-OLED, но въпреки това предлага висока яркост, богати цветове и много добър контрол на отраженията.

Тези качества го правят подходящ както за филми, така и за спортни предавания, при които движението и яснотата на картината са особено важни. Samsung поставя силен акцент и върху гейминг функциите, както и върху платформата Tizen OS. Потребителите отчитат по-бърз интерфейс в сравнение с предишното поколение, което подобрява ежедневната работа с телевизора.

Sony Bravia 8 77"

Sony Bravia 8 77" остава актуален избор дори две години след излизането си на пазара. Телевизорът използва WOLED панел и не достига максималната яркост на някои по-нови конкуренти, но компенсира това със собствената обработка на изображението на Sony.

Моделът е особено подходящ за филми и сериали заради точното възпроизвеждане на цветовете и естествените тонове. Поддържа Dolby Vision, VRR и ALLM, което му дава добра гъвкавост както за кино, така и за игри. Ограничение може да бъде наличието само на два HDMI 2.1 порта, което е важно за потребители с повече конзоли или модерни устройства.

Големият OLED вече е център на дома

Общата посока при тези модели е ясна - големият OLED телевизор вече не е просто екран, а център на домашното забавление. Производителите се конкурират не само с по-дълбоко черно и по-висока яркост, но и с по-добри гейминг възможности, по-бърз софтуер и по-надеждна работа в различни условия на осветление.

LG G6 впечатлява с яркост и флагманска технология, Samsung S95F залага на QD-OLED цветове и силна защита от отблясъци, а LG C5 предлага по-балансиран пакет за широка публика. Samsung S90H е голям универсален модел за филми, спорт и игри, докато Sony Bravia 8 остава силен избор за зрители, които държат на естествена картина и кино усещане.

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