Посочиха мястото у дома, където не трябва да поставяте Wi-Fi рутера

Слабият Wi-Fi в дома невинаги означава, че рутерът е повреден или интернет планът е недостатъчен. Често причината се крие в мястото, на което е поставено устройството, и в препятствията около него. Скрит зад телевизора, притиснат в ъгъл или затворен в шкаф, рутерът не може да разпределя сигнала равномерно. Няколко малки промени могат да премахнат мъртвите зони и да подобрят връзката без покупка на нова техника.

Центърът на дома е най-доброто място

Рутерът трябва да бъде разположен възможно най-близо до центъра на жилището. Безжичният сигнал се разпространява във всички посоки, затова устройство в крайна стая или до външна стена изпраща част от покритието извън дома, докато най-отдалечените помещения остават със слаба връзка.

Най-подходящо е открито и видимо място, от което между рутера и използваните устройства има възможно най-малко стени и масивни прегради. Поставянето в ъгъл, зад диван или под голяма етажерка намалява силата на сигнала и може да доведе до по-ниска скорост и прекъсвания.

Не го крийте зад телевизора или в шкафа

Много хора прибират рутера, защото кабелите и мигащите лампички нарушават интериора. Затвореният шкаф обаче блокира част от сигнала и ограничава въздушния поток около устройството. Натрупването на топлина също може да повлияе на работата му и да съкрати неговия живот.

Телевизорът, големите мебели и металните повърхности могат да поглъщат или отразяват радиовълните. Пречка са и аквариумите, бойлерите и други големи съдове с вода, тъй като Wi-Fi сигналът преминава трудно през нея. Най-доброто решение е около рутера да остане свободно пространство.

Вдигнете устройството над пода

Рутерът не трябва да стои директно върху пода. Част от сигнала се поглъща от настилката и близките предмети, вместо да се разпространява свободно към останалите помещения.

Подходящо място е открит рафт, маса или шкаф на приблизителната височина на очите. По-високата позиция помага на сигнала да преодолява по-малко препятствия и да достига по-равномерно до устройствата в стаята и съседните помещения.

Пазете рутера от източници на смущения

Микровълнови фурни, други рутери и някои електронни устройства могат да създадат смущения, особено в честотната лента 2,4 гигахерца. Когато два близки рутера използват еднакви или съседни канали, връзката може да стане по-бавна и нестабилна.

Устройството не трябва да бъде притиснато до микровълнова фурна, голям метален шкаф или друга безжична техника. В жилищни сгради проблемът може да бъде засилен и от многото съседни мрежи, които използват една и съща честота.

Кога да изберете 2,4 гигахерца

Честотата 2,4 гигахерца осигурява по-голям обхват и по-добре преодолява стени и други препятствия, но обикновено предлага по-ниска скорост. Тя е подходяща за устройства в отдалечени стаи, умни термостати, камери, звънци и друга техника, която не прехвърля големи количества данни.

Тази лента обаче е по-натоварена, особено в многоетажни жилищни сгради. В нея работят повече стари устройства и домашни уреди, което увеличава риска от смущения и претоварване.

Кога 5 гигахерца е по-добрият избор

Честотата 5 гигахерца предлага по-висока скорост и е подходяща за гледане на видео, онлайн игри, видеоконферентни разговори и работа с големи файлове. Най-добри резултати дава, когато телефонът, компютърът или телевизорът се намира близо до рутера.

Недостатъкът е по-малкият обхват и по-трудното преминаване през плътни стени. Затова в далечната стая 2,4 гигахерца може да осигури по-стабилна връзка, дори когато теоретичната й максимална скорост е по-ниска.