Край на хаоса с таблици и чатове. Българска платформа грабна наградите

Българската платформа Teftero, разработена от „Монт Софт“, спечели най-високото отличие в категория „Бизнес проект на годината“ на B2B Media Awards 2026. Софтуерното решение получи и трето място в категория „Иновативен продукт“, което превръща отличието в двойно признание за българска технология, насочена към реалните проблеми на малкия бизнес.

Платформата е създадена за микро, малки и средни компании в сферата на услугите, които често управляват работата си през електронни таблици, документи, имейли, чатове и отделни програми. Teftero събира тези процеси в една обща работна среда и дава на мениджърите по-ясна картина за бизнеса в реално време.

Решение срещу ежедневния хаос

Идеята зад Teftero е проста, но болезнено позната за много малки компании - информацията в бизнеса често е разпиляна на твърде много места. Проектите са в една система, задачите - в друга, договорите стоят в папки, финансовите документи се следят отделно, а клиентската информация се губи между имейли и чат приложения.

Платформата решава именно този проблем, като обединява управлението на проекти, задачи, договори, финансови документи и клиентски данни в единна среда. Така малките екипи получават инструмент, който им помага да виждат не само отделните задачи, а цялостното движение на бизнеса.

Практиката роди продукта

Зад разработката стои реалният опит на екипа на „Монт Софт“. В продължение на години компанията търси по-ефективен начин да управлява собствените си проекти, клиенти и вътрешни процеси.

Точно тази практика се превръща в основа за създаването на Teftero. Вместо да бъде продукт, измислен абстрактно за пазара, платформата тръгва от конкретните трудности, през които минават самите разработчици.

Днес решението намира приложение в ИТ компании, маркетингови агенции, адвокатски дружества, счетоводни предприятия, консултантски организации и неправителствения сектор. Общото между тях е, че продават знания, експертиза и услуги, а не просто физически продукт.

„Решение на реален проблем“

„Най-ценната страна на това отличие е, че идва от бизнес общността. Teftero не беше създаден, за да бъде поредният софтуерен продукт на пазара. Създадохме го, защото ежедневно се сблъсквахме със същите предизвикателства, пред които са изправени хиляди малки компании - разпокъсана информация, трудно проследяване на процесите и липса на цялостна картина за бизнеса. Тези награди показват, че когато разработваш решение на реален проблем, стойността му се разпознава и от хората, които ежедневно работят с бизнеса“, коментира Красимир Каменов (на снимката горе), изпълнителен директор на „Монт Софт“.

Думите му показват защо отличието има по-широко значение от една награда. В момент, когато дигиталната трансформация вече не е лукс, а условие за оцеляване, малките компании търсят инструменти, които не ги натоварват допълнително, а реално им спестяват време, грешки и загубени възможности.

Не класическа ERP система

Teftero се различава от традиционните ERP системи, които често са създадени за големи организации, изискват сложни внедрявания и могат да бъдат тежки за малки екипи.

Платформата е разработена специално за компании в услугите. Тя залага на бързо внедряване, интуитивна работа и възможност мениджърите да проследяват ключовите процеси в реално време.

Това е особено важно за малкия бизнес, където забавянето на информацията може да струва клиент, проект или пари. Когато данните са актуални, решенията се вземат по факти, а не по предположения.

Българска технология с практическа стойност

Двете отличия на B2B Media Awards 2026 показват, че българските технологични компании могат да създават решения с висока практическа стойност. В случая на Teftero иновацията не е само в самия софтуер, а в това, че дава на малките компании достъп до начин на управление, който доскоро беше характерен основно за по-големи организации.

Това прави платформата важна не само за отделни фирми, а и за по-широката картина на българското предприемачество. Колкото по-добре малките бизнеси управляват процесите си, толкова по-устойчиви стават в среда на конкуренция, недостиг на време и постоянен натиск за ефективност.

Признание от бизнес общността

Конкурсът B2B Media Awards отличава компании, които създават успешни бизнес модели, иновативни продукти и решения с реален принос към развитието на икономиката и предприемачеството в България.

Затова наградата за Teftero идва като знак, че пазарът все по-високо оценява не просто модерните технологии, а решенията, които вършат работа в ежедневието. За малкия бизнес това може да е най-важното - не още една система, а инструмент, който подрежда хаоса и връща контрола там, където се вземат решенията.

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