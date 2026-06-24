Сирма и Schwarz Digits обявиха стратегическо партньорство за разпространението на суверенен изкуствен интелект за организациите в цяла Европа 

Партньорството ще се реализира чрез съвместно прилагане на услуги и решения на двете компании - агентичната корпоративна платформа Sirma.AI, съвместно с базираната в Германия суверенна облачна инфраструктура STACKIT на Schwarz Digits. Тази синергия, ще предложи на европейския бизнес и публичен сектор изцяло европейска AI екосистема, създадена с оглед на изискванията за управление и съответствие на съвременните предприятия и обществени институции

Сирма Груп АД (Сирма), европейска технологична компания и STACKIT, компания - доставчик на облачни услуги и колокация на Schwarz Digits, обявиха стратегическо партньорство, което бележи повратна точка за внедряването на суверенен изкуствен интелект в европейските организации. Сътрудничеството обхваща цялостна търговска рамка - препродажба, съвместен маркетинг и партньорски препоръки, чрез които корпоративната платформа на Sirma.AI ще бъде достъпна на и през облачната инфраструктура на STACKIT. По този начин ще се гарантира, че данните и AI процесите на европейските организации остават изцяло защитени под европейска юрисдикция.

Това партньорство отговаря директно на едно от най-належащите предизвикателства, пред които са изправени европейските организации днес: как да се внедри изкуствен интелект в реална работна среда, без да се застрашава суверенитета върху данните, спазването на нормативните изисквания или оперативния контрол. Тъй като компаниите в секторите на финансовите услуги, производството, здравеопазването, логистиката и публичния сектор ускоряват внедряването на изкуствен интелект, въпросът за това къде отиват данните и кой има достъп до тях, се превърна в приоритет на ниво управителен съвет и е ключово конкурентно предимство.

Достъпът на компаниите до корпоративната платформа на Sirma.AI предлага интелигентна, автономна автоматизация на сложни бизнес процеси, създаване на агенти и екипи от агенти за извършване на рутинни задачи и анализ на данни. Тази комбинация осигурява безпроблемна интеграция, отговаряща на стандартите за суверенитет, сигурност и съответствие, изисквани от европейските предприятия, без да се прави компромис с функционалността или производителността. Със съвместни инициативи за разработка, стратегии за пускане на пазара и ранен достъп до последните функционалности на платформата, клиентите които изберат да работят със Sirma.AI и STACKIT значително ще се съкратят времето за реализация на AI решения.

„Партньорството със STACKIT представлява важен етап за Сирма. Чрез комбинирането на нашия дългогодишен опит в областта на изкуствения интелект с надеждната европейска облачна инфраструктура на STACKIT, ние разполагаме с уникална възможност да предлагаме сигурни, мащабируеми и иновативни решения, които пряко отговарят на най-важните предизвикателства пред нашите клиенти“, заяви Цветан Алексиев, Главен изпълнителен директор на Сирма Груп АД.

С над 34-годишен опит в областта на корпоративните технологии, дълбока индустриална експертиза, стотици клиенти в повече от 170 държави и двойно листната на Франкфуртската и Българската фондови борси [SIRM], Сирма притежава институционалния авторитет и дългосрочната ангажираност, необходими за партньорства в сферата на корпоративния изкуствен интелект, като ги осигурява чрез платформата си Sirma.AI Enterprise.

STACKIT, управлява центрове за данни изключително в Германия и Австрия, като осигурява устойчивостта на инфраструктурата, и гаранции за местонахождението на данните, както и гаранциите за суверенитет, които са изисквания за изкуствения интелект в корпоративния сектор. Като част от Schwarz Digits и нейно IT и дигитално подразделение, STACKIT съчетава авторитета на утвърдена европейска институция с облачна платформа, проектирана за дигитална инфраструктура, базирана на отворен код и ориентирана към бъдещето.

„Приветстваме Сирма като стратегически партньор, защото това укрепва нашата екосистема с доказан технологичен лидер. Заедно ще стимулираме иновациите, ще повишим стойността за клиентите и ще ускорим цифровата трансформация в различни индустрии с надеждни, суверенни облачни решения“, сподели Робин Херман, управляващ директор „Продуктов инженеринг“ в STACKIT, Schwarz Digits Cloud.

Заедно Сирма и STACKIT предлагат стойностно решение и отговор на предизвикателството, което европейските предприятия вече трябва да адресират – как да се изгради система за изкуствен интелект, която е достатъчно мощна, за да трансформира оперативната дейност, и достатъчно автономна, за да отговори на изискванията на най-строгите регулаторни рамки в света. Чрез този съюз двете компании затвърждават общата си ангажираност да предоставят на европейските предприятия технология, която е устойчива, регулаторно съвместима и е създадена като дългосрочно решение.

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