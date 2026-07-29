Василев към ИКТ сектора: Контролът вече не е фиктивен!

„Недоволството на част от ИКТ сектора се засили точно когато контролът престана да бъде фиктивен“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в отговор на отвореното писмо на работодателски и браншови организации. Той обяви пълна проследимост на всяко евро, което държавата харчи за софтуер, и по-строги правила за достъп до чувствителните данни на българските граждани. „Тези две решения няма да отменим. Разбираме, че това може да е неудобно за някого. Но ние не работим, за да е удобно“, заяви Василев на брифинг в Министерския съвет.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация беше създадено през май 2026 г. след вливането на Министерството на електронното управление в Министерството на иновациите и растежа. През юни ведомството представи и системата СИГМА, чрез която публично се проследяват обществени поръчки, като се предвиждат автоматични проверки за фаворизиране на фирми, свързани лица и завишени цени.

Бизнесът остава партньор, но при реална конкуренция

Василев подчерта, че ускорената дигитална трансформация на държавната администрация не може да бъде постигната без партньорство с българския ИТ бизнес. По думите му обаче това сътрудничество трябва да върви с повече конкуренция, прозрачност и защита на обществения ресурс.

„Колкото по-голяма е конкуренцията, толкова по-добри и качествени услуги ще получат българските граждани за милиардите, които плащаме всички ние като данъкоплатци“, заяви министърът.

Повод за реакцията му стана твърдението в отвореното писмо, че държавата затваря пазара за българските ИКТ компании. Василев отхвърли тази теза и заяви, че официалните данни показват точно обратното.

Над 1 млрд. евро за ИКТ и електронно управление

По думите му между 2020 и 2025 г. държавата е похарчила над 1 млрд. 93 млн. евро за информационни и комуникационни технологии и електронно управление. От тях 777 млн. евро са възложени пряко на частния пазар извън системната интеграция, а дейностите по системна интеграция възлизат на 315 млн. евро, като значителна част от тези средства също са стигнали до частни компании.

Министърът допълни, че дружества, членуващи само в една от подписалите писмото асоциации, са получили допълнително 61 млн. евро от тези поръчки.

„Ако писмото е за принципи, авторите му няма от какво да се притесняват. Публичният интерес се защитава с числа на масата, а не само с отворени писма“, заяви Василев.

Стотици договори само с един участник

Той насочи вниманието към данните в платформата СИГМА и постави въпроса дали част от компаниите, които настояват за повече конкуренция, не са се възползвали от процедури само с един кандидат.

По думите му една фирма е получила 54,7 млн. евро по 171 договора, като при 120 от тях не е имало конкуренция. Друго дружество е получило 73 млн. евро по 741 договора, от които 225 са били без конкурентна оферта.

„Трета фирма получава 290 млн. евро за 1078 договора, забележете - 792 без конкуренция. Четвърта фирма, в консорциум с други дружества, получава повече възлагания от системния интегратор на държавата“, посочи Василев, без да назовава компаниите.

„Съгласен съм с компаниите, че няма конкуренция. Но те са се облагодетелствали до този момент именно от тази липса на конкуренция“, заяви министърът.

Той обеща да работи за отварянето на пазара и за прекратяване на практиката общественият ресурс да достига само до ограничен кръг дружества.

„Ще работя да стимулираме конкуренцията и достъпът до обществен ресурс да не е само за няколко фирми, приближени до предишните управляващи. Това писмо не е борба за конкуренция, а изглежда повече като претенции за публични ресурси и запазване на статуквото“, каза Василев.

Ниските цени са спестени публични средства

Министърът отхвърли и критиката, че държавният системен интегратор предлага прекалено ниски цени. „Ниските цени не са дефект, те са спестени публични средства“, заяви той.

По представените от него данни обединеното възлагане е спестило на бюджета над 30 млн. евро. От тях повече от 16 млн. евро са икономисани при лицензи за Министерството на финансите, близо 6 млн. евро - за нуждите на НЗОК, МВР и НАП, а над 7 млн. евро - при организацията на видеонаблюдението за изборите.

„Моделът, който писмото иска, е същите дейности плюс търговския марж върху 315 млн. евро. Авторите дължат на обществото отговор защо гражданите трябва да плащат по-скъпо за същото“, заяви Василев.

Нов контрол върху над 170 млн. евро годишно

Той обяви, че министерството разширява предварителния контрол по целесъобразност върху всички ИКТ разходи на администрацията, които надхвърлят 170 млн. евро годишно. При проверките са били установени общи формулировки, непълна информация и прогнозни стойности без достатъчна аргументация.

Новите мерки предвиждат пълна проследимост от бюджетното планиране до изпълнението, задължително обосноваване на прогнозните цени, сравнение с референтни стойности в СИГМА и забрана проверените технически спецификации да бъдат променяни впоследствие.

„Всяка от тези мерки прави невъзможно раздуването на поръчки. Хронологията е красноречива“, заяви министърът.

Частна компания държи ключови държавни системи

Василев постави особено остро и въпроса за достъпа на частни компании до ключови държавни системи. Според него една и съща фирма управлява системата за човешките ресурси в администрацията, участва в издаването на български лични документи в чужбина и обработва информацията за водачите, автомобилите и нарушенията по пътищата.

По думите му същата компания разполага и с данни от хотелските регистрации. „Може да си направим извода, че частна фирма бързо и лесно може да направи справка кой с кого пътува и в кой хотел отсяда. Също така кой държавен служител къде се назначава, кой участва в процедурите за обществени поръчки и каква заплата получава“, заяви Василев.

Той беше категоричен, че държавата трябва да въведе ред в управлението на тези системи и да гарантира защитата на информацията за гражданите.

„Чувствителната информация за българските граждани няма как да бъде лесно достъпна от частни компании, разработили и поддържащи ключови системи на държавата“, подчерта министърът.

Не виждайте единствено държавата като клиент

Василев завърши с послание към ИКТ бизнеса, че държавата остава негов партньор, но няма да приема завишени цени и търгове само с един участник.

„България има невероятни предприемачи, които развиват бизнес на световно ниво и с които всички се гордеем. Призоваваме останалите също да мечтаят смело и да не виждат единствено държавата като клиент на своите услуги“, заяви той.