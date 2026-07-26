Огромна инвестиция в Турция! Модерно съоръжение за стотици милиони

Турция започна изграждането на един от най-големите си центрове за данни, който трябва да се превърне в основен стълб на дигиталния суверенитет, киберсигурността и развитието на изкуствения интелект. Комплексът на държавната сателитна компания „Тюрксат“ ще бъде разположен в Гьолбашъ, Анкара, и ще съхранява критична информация на турска територия. Властите определят проекта като стратегическа инвестиция, която ще намали зависимостта от чужди облачни доставчици и ще даде по-голяма сигурност на електронното управление. Строителството трябва да приключи за около 18 месеца, а центърът да започне работа в началото на 2028 г.

Новата дигитална крепост на Турция

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу постави основния камък на комплекса и подчерта, че става дума за много повече от нова технологична сграда.

„Изграждаме суверенитет над собствените си данни на собствена земя. Това не е просто бетонна конструкция, а новата дигитална крепост на Турция“, заяви той.

Основната цел е чувствителната информация на държавните институции, електронното правителство и критичната инфраструктура да остане физически в границите на страната. Така Турция ще разполага с по-голям контрол върху съхранението, обработката и защитата на националните си данни.

Центърът ще използва местно разработен софтуер и ще обедини облачни и информационни услуги, които в момента са разпределени между различни институции. Очакванията са това да намали дублирането на държавни инвестиции и да подобри координацията между отделните системи.

Един от най-големите комплекси в страната

Новият център ще заема площ от 35 300 квадратни метра. В него ще има шест системни зали, както и две специализирани помещения за високопроизводителни изчисления с по 20 шкафа всяко.

Предвидени са 6300 квадратни метра технологично „бяло пространство“, където ще бъдат разположени сървъри, мрежово оборудване и системи за съхранение на данни. В комплекса ще работят около 200 служители.

Инсталираният капацитет ще бъде 33 мегаволтампера. След приключването на първия етап физическият капацитет на съществуващия център на „Тюрксат“ ще се увеличи три пъти, а след втората фаза - повече от осем пъти.

Проектът ще покрива стандарта LEED Gold за енергийна ефективност. Предвиждат се нисковъглеродно строителство и системи, които да ограничат разхода на енергия при охлаждането и поддържането на оборудването.

Мощна база за изкуствен интелект

Двете зали за високопроизводителни изчисления ще дадат възможност за обработка на огромни масиви от информация. Това е особено важно за системите с изкуствен интелект, които изискват сериозна изчислителна мощ и сигурна среда за съхранение на данните.

Комплексът ще бъде проектиран и за непрекъсната работа при извънредни ситуации. Така ключови държавни платформи и електронни услуги ще могат да продължат да функционират дори при технически проблеми, природни бедствия или кибератаки.

Турция вижда в проекта възможност едновременно да укрепи сигурността си и да създаде инфраструктура за следващото поколение цифрови услуги. Центърът може да се използва за облачни системи, електронно управление, национални регистри, анализ на данни и разработки, свързани с изкуствения интелект.

Анкара гледа и отвъд националните граници

Амбицията на Турция не се ограничава само до съхраняването на собствените й данни. Уралоглу заяви, че новият център може да помогне на страната да се превърне в регионален хъб за сигурни цифрови услуги.

Предвижда се в бъдеще комплексът да предлага хостинг и технологична инфраструктура на съседни държави и на страните от тюркския свят. Това би дало на Турция по-силна позиция не само в технологичен, но и в геополитически план.

Вместо единствено да използва чужди центрове и облачни платформи, страната се стреми сама да се превърне в доставчик на сигурни услуги. Така Анкара прави крачка към по-голяма регионална тежест в сектор, който става все по-важен за икономиката, отбраната и държавното управление.

Инвестиция за стотици милиони долари

Официалната стойност на проекта все още не е обявена. Международните оценки за изграждане на центрове за данни обаче варират между 8 и 12 млн. долара за мегават инсталиран капацитет.

При капацитет от около 33 мегаволтампера подобен комплекс би могъл да струва приблизително между 260 и 400 млн. долара. Това е ориентировъчна оценка по международни строителни показатели, а не официална цена, потвърдена от турските власти.

Размерът на възможната инвестиция показва значението, което Анкара отдава на технологичната независимост. Проектът е замислен като дългосрочна инфраструктура, а не като отделна сграда с ограничени функции.

„Тюрксат“ разширява и космическите си амбиции

Уралоглу свърза новия център за данни и с развитието на турската сателитна програма. „Тюрксат“ вече управлява шест активни спътника, а произведеният с над 80 процента местно съдържание „Тюрксат 6А“ излъчва в десет държави от Южна Азия.

До края на годината се очаква договор за новия спътник „Тюрксат 7А“. Плановете са той да бъде въведен в експлоатация до 2029 г.

Комбинацията между собствени сателити, национален център за данни, местен софтуер и инфраструктура за изкуствен интелект показва ясната посока на Турция. Страната се стреми да контролира сама все по-голяма част от цифровата си екосистема и да се утвърди като технологичен център между Европа, Азия и Близкия изток.