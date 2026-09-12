Огромна инвестиция в Турция! Модерно съоръжение за стотици милиони
Центърът за данни ще обслужва държавни институции и може да предлага сигурен хостинг на съседни и тюркски държави
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Центърът за данни ще обслужва държавни институции и може да предлага сигурен хостинг на съседни и тюркски държави
Граничното Капитан Андреево се преобразява
Всеки трети бизнес лидер вижда фалшивите новини като заплаха за растежа
Инвестиционната компания Галакси Инвестмънт Груп представи най-атрактивните си инвестиционни проекти по време на българо-китайския бизнес форум, който...