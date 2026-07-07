Играта на Vivacom „Кало Змея: Гръм & Run“ e номер 1 за България в Google Play и App Store

Само седмица след официалния си дебют, мобилната игра на Vivacom „Кало Змея: Гръм & Run“ отбелязва силен старт и достигна първо място в класациите за безплатни игри в България. Играта оглави категорията Top New Free Games в Google Play Store и зае първа позиция сред безплатните състезателни игри (Top Charts – Free, Racing Category) в Apple App Store на територията на страната.

От официалното си лансиране досега „Кало Змея: Гръм & Run“ е играна от над 3 000 души, а първите резултати показват висока ангажираност на потребителите. Средната продължителност на една игрална сесия е над 20 минути, а участниците в топ 10 на класацията са натрупали значително време в играта (средно около 25 часа), за да се борят за челните позиции.

Vivacom GAME ON 2026 се утвърждава като едно от най-ангажиращите гейминг преживявания у нас. Форматът, по традиция, генерира силен интерес към своите лайв стриймове и видео съдържание, като първите два епизода от Vivacom GAME ON поредицата в YouTube вече са гледани над 87 000 пъти. Успоредно с това, за първи път в сезон 2026, GAME ON среща феновете и на живо по време на едни от най-мащабните музикални и фестивални събития в страната, както и чрез брандирането на 10 магазина на Vivacom в ключови градове, превръщайки гейминг общността в реално споделено преживяване.

„Първите резултати ни вдъхновяват, защото виждаме, че феновете припознават играта като естествена част от цялото преживяване. Тази година създадохме формат, в който публиката не просто наблюдава, а активно участва - играчите събират точки, подкрепят любимите си отбори и реално влияят върху хода на турнира. Радваме се, че още в първата седмица отчитаме толкова силен интерес и висока ангажираност“, споделя Теодора Витева, директор „Маркетингови комуникации“ във Vivacom.

„Кало Змея: Гръм & Run“ е разработена съвместно с екипа на Chase A Cloud и е създадена специално за Vivacom GAME ON 2026. Чрез нея феновете могат да събират точки и специални колекционерски карти в подкрепа на любимия си отбор в битката за титлата FIBER CHAMP на България. Играта е достъпна безплатно за Android и iOS, а турнирът се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения.

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