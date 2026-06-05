Wi-Fi си отива. Светът започва преход към по-нови технологии

LiFi технологията привлича все по-сериозен интерес като възможна алтернатива на традиционния Wi-Fi, защото използва LED светлина вместо радиовълни за предаване на данни.

Системата работи чрез светлинни импулси, невидими за човешкото око, които пренасят интернет сигнал. Така една стандартна LED лампа може едновременно да осветява помещението и да действа като своеобразен интернет рутер. Според Гьорекс технологията вече се разглежда като решение за по-бърза, по-сигурна и по-устойчива свързаност.

Едно от най-големите предимства на LiFi е скоростта. Разработчиците твърдят, че преносът на данни може да бъде десетки пъти по-бърз от този при традиционния Wi-Fi. Това прави технологията особено подходяща за 4K стрийминг, облачни услуги, онлайн игри и други дейности, които изискват висока скорост и стабилна връзка.

Сигурността е другият силен аргумент в полза на LiFi. Тъй като светлината не преминава през стени, прихващането на сигнала отвън става значително по-трудно. Затова технологията вече се тества в офиси, банки, университети и държавни институции, където защитата на данните е особено важна.

LiFi може да позволи и едновременно свързване на голям брой устройства без сериозен спад в скоростта. Причината е, че за разлика от радиочестотите светлинният спектър е практически непретоварен. Това отваря възможност за по-стабилни мрежи в среди със силно натоварване и много потребители.

Технологията обаче все още не може напълно да замени Wi-Fi. Основното ограничение е, че LiFi изисква постоянен източник на светлина и директна зона на покритие. Ако светлинният път бъде прекъснат или устройството излезе извън осветената зона, връзката може да бъде затруднена.

Затова експертите очакват през следващите години LiFi да се използва най-вече заедно с традиционните безжични мрежи, а не като пълна тяхна замяна. Подобни системи вече се изпитват в европейски офиси, летища и образователни институции. Производителите на интелигентни домове също започват да интегрират интернет свързаност в модерни LED осветителни решения.

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