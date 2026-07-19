Неделна паника! Фейсбук се срина и заключи потребителите

Неделна паника обхвана потребители на Фейсбук, след като социалната мрежа внезапно отказа достъп до профилите им. Проблемът засяга основно настолната версия на платформата, която се отваря през интернет браузър. Мобилното приложение засега продължава да работи. От компанията „Мета“ все още няма обяснение за причината.

„Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути“, гласи съобщението, което се появява при опит за отваряне на Фейсбук през браузър.

В платформата Downdetector, където потребителите сами подават сигнали за проблеми с различни онлайн услуги, през последните няколко часа са постъпили близо 400 оплаквания за срив на Фейсбук.

Засегнатите съобщават основно за невъзможност да отворят профилите си и за проблеми със сайта. Фактът, че мобилното приложение продължава да работи, подсказва, че повредата може да е ограничена до определени услуги или до настолната версия.

Фейсбук е най-голямата платформа в империята на Марк Зукърбърг и има близо 3,1 млрд. активни потребители месечно. Въпреки настъплението на ТикТок и Инстаграм сред младата аудитория тя остава най-използваната социална мрежа в света.

Засега не е ясно колко държави и потребители са засегнати. От „Мета“ не са съобщили кога проблемът ще бъде окончателно отстранен.

По-късно някои регионални страници на Downdetector вече не показваха активен масов проблем, което подсказва, че неделният срив може да е бил краткотраен.