Още една страна в ЕС забранява социалните мрежи за деца

Норвегия до края на годината ще представи в парламента законопроект, забраняващ на децата до 16 годишна възраст а използват социалните мрежи.

Това съобщи Ройтерс.

Това се случва само ден след като Турция наложи подобна забрана.

" Правим този законопроект, защото искаме децата да бъдат деца в детството. Игрите, приятелството и ежедневието не трябва да се изтласкват от алгоритми и екрани. Това е важна мярка за защита на дигиталния живот на децата", заяви норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре.

Отговорността за проверката на възрастта на потребителите ще бъде възложена на технологичните компании.

През декември Австралия беше първата страна, в която влезе в сила закон, забраняващ на тийнейджъри под 16-годишна възраст да използват социални мрежи. Платформите въведоха механизми за предотвратяване на създаването и поддържането на профили за деца, които не са навършили тази възраст.

През февруари испанският премиер Педро Санчес обяви плановете си до края на годината да наложи подобна забрана на тийнейджърите под 16-годишна възраст. През същия месец литовски депутат предложи на ЕП да ограничи достъпа на непълнолетни до социалните мрежи и да се задължат със закон платформите да проверяват възрастта на потребителите.

"Таймс" съобщи, че във Великобритания се предвижда същата забрана, като в момента текат обществени консултации, а законопроектът се очаква да е готов до лятото.

