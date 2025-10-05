Белият дом с гореща новина за споразумението за ТикТок
Американският бизнес на ТикТок трябваше да бъде продаден от „БайтДанс“
"Мета" придоби Инстаграм през 2012 г. за 1 млрд. долара, а Уотсап - две години по-късно за 19 млрд....
Х е изграден върху услугата Туитър, която Мъск купи през октомври 2022 г.
Близо половината от новорегистрираните акаунти са отбелязани като „детски” или „тийнейджърски“, сочи...
Проблемът идва от ново предизвикателство в социалната мрежа ТикТок, което набира популярност
ТикТок е изключително популярна платформа за споделяне на кратки, забавни видеоклипове
Ще съм готов, ако той иска да го купи, каза Тръмп
Доналд Тръмп обяви, че ще възстанови достъпа до социалната мрежа, когато встъпи в длъжност по-късно...
В писмото изрично се подчертава, че той не взема никаква страна по делото
Решението е взето във връзка със смъртта на 14-годишно момче, което беше прободено смъртоносно от св...
Тръмп се опита да забрани ТикТок през 2020 г. по време на първия си президентски мандат
Сред засегнатите мрежи ще бъдат поне Инстаграм, Фейсбук, ТикТок и X
Един на всеки 100 хиляди потребители на Телеграм се занимава с незаконна дейност
Сред атакуваните е и Парис Хилтън, но профилът й не е компрометиран