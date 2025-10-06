Интернет платформата Reddit влиза в България с помощта на Aleph

Reddit официално стъпва на българския пазар чрез глобалната мрежа Aleph,

която става негов ексклузивен рекламен партньор.

Това поставя България сред над 45 държави, включени в новото стратегическо споразумение между двете компании, и дава на местните рекламодатели директен достъп до една от най-ангажираните и влиятелни онлайн аудитории в света.

За платформата, наричана „най-човешкото място в интернет“, това е поредна стъпка в утвърждаването ѝ като глобален център на разговорите и идеите.

Глобално партньорство с фокус върху България

Глобалната мрежа Aleph, специализирана в дигитални медийни и финтех решения, обяви разширяването на стратегическото си сътрудничество с Reddit – платформата, известна като най-човешкото място в интернет. Според новото споразумение Aleph става ексклузивен рекламен партньор на платформата на над 45 пазара в Европа, Близкия изток, Северна Африка, Турция, Латинска Америка и APAC региона, включително на българския пазар. Така рекламодателите в страната получават директен достъп до една от най-ангажираните и активни онлайн аудитории в света.

С над 100 000 общности и повече от 110 милиона активни потребители на ден Reddit е мястото, където хората търсят отговори, споделят идеи, обсъждат важни теми и обменят съвети.

Платформа, която оформя новата екосистема на търсенето

По данни от финансовия отчет на Reddit за второто тримесечие на 2025 г. броят на активните международни уникални потребители на платформата на дневна база (DAUq) е нараснал с 32% спрямо същия период на миналата година. Този ръст, в съчетание с ролята на Reddit като едно от най-богатите хранилища на автентични разговори онлайн, утвърждава позициите му като ключов играч в новата екосистема на търсенето.

Според изследване на Profound в периода юни 2024 – август 2025 г. Reddit е бил най-често цитираният домейн във всички платформи с изкуствен интелект.

Рекламни решения, родени от реални разговори

Като рекламна платформа Reddit предлага цялостни решения, които обхващат всички етапи от маркетинговата фуния и помагат на брандовете да достигнат до хората там, където те са най-ангажирани – в любимите си общности.

Чрез Reddit Community Intelligence – колективно познание, събрано от милиарди реални разговори – компаниите могат да се възползват от автентичността на платформата и да изграждат смислени връзки с активна и перспективна аудитория в цял свят.

Местна експертиза за глобално присъствие

Партньорството между Aleph и Reddit започва през 2022 г. с избрани пазари в Европа и Централна Азия. Днес то се разширява и осигурява на рекламодателите достъп до глобалните възможности на Reddit в повече от 45 държави.

Успешното представяне на платформата в България от август 2022 г. насам създаде основа за това развитие. Оттук-нататък рекламодателите на новите пазари ще разчитат на практическата подкрепа на местните екипи на Aleph, които са специалисти в използването на рекламните решения на Reddit и ще им помагат да стартират и управляват ефективни кампании.

„Много се радваме, че можем да представим възможностите на рекламната платформа на Reddit и в България“, заяви Радe Тричкович, регионален управляващ директор на Aleph. „Уникалната комбинация от мащаб и автентични общности превръща Reddit в изключително силен нов канал. Нашият екип е готов да подкрепи клиентите в изграждането и развитието на кампании, които наистина достигат аудиторията и ѝ въздействат“, посочи той.

„Местната експертиза на Aleph е ключова, за да помогне на рекламодателите на нови пазари да се свържат с ангажирани и активни потребители“, коментира Майк Ромоф, главен директор „Приходи“ на Reddit. „Наред с международния потенциал за растеж и способността ни да осигуряваме достъп до реални човешки разговори вярваме, че това разширено партньорство ще открие значителни нови възможности за марките в цял свят“, категоричен е Ромоф.

