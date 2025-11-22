Голяма промяна за потребителите на ТикТок. Свързана е с AI видеоклиповете

ТикТок въвежда нови инструменти за контрол върху съдържанието, създадено с изкуствен интелект. Част от тях са в тестов период, а други предстои да бъдат активирани за всички потребители през следващите седмици. Целта е да бъде ясно разграничено кое видео е резултат от човешко творчество и кое е генерирано от алгоритми.

Контрол от страна на потребителя

Платформата тества плъзгач в настройките за търсене по теми, който позволява сами да определяме дали да виждаме повече или по-малко видео съдържание, създадено чрез генеративни модели на изкуствен интелект. Инструментът ще бъде достъпен само за ограничен брой потребители, докато трае бета фазата. Ако тестът е успешен, функцията ще бъде въведена и за останалите профили.

Ясно маркиране на съдържанието с изкуствен интелект

За да работи новият контрол коректно, ТикТок започва автоматично да добавя невидими водни знаци върху видеа, генерирани чрез изкуствен интелект, включително чрез собствени AI инструменти за редактиране. Същият подход ще се прилага и към клипове, в които метаданните разкриват използването на AI, дори ако техният автор предварително е премахнал воден знак като този на Sora. Повишеното откриване на AI съдържание и водният знак ще се внедряват постепенно в идните седмици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com