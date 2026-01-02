Разваля ли се флаш паметта, ако не се използва? Губят ли се данните?

Хората продължават да използват флаш памети и USB устройства дори и днес, в епохата на бърз технологичен напредък. Тези малки носители за съхранение все още са необходими, макар и не толкова често, което означава, че понякога една флашка може да стои забравена в чекмедже с години. Това поражда логичния въпрос колко дълго издържат флаш паметите и какво се случва с данните, ако устройството не се използва продължително време.

Колко дълго се съхраняват данните без захранване

Общото разбиране е, че самото USB устройство няма да се повреди само защото не е било използвано от години. Ако обаче зарядът в клетките с памет се разсее или самите клетки започнат да се влошават, данните могат да бъдат изтрити или повредени. Физическите повреди най-често са резултат от износване на конектора или контролера, а не от дълъг период на неизползване. Висококачествените флаш памети могат да съхраняват информация десетилетия наред, докато по-евтините модели е възможно да се повредят само след няколко месеца.

Какво казва практиката и опитът на потребителите

В онлайн дискусии потребители споделят какво се случва, когато флаш памет не се използва дълго време. Според тях паметта работи чрез съхраняване на електрически заряд, който постепенно се разсейва. Колко дълго данните остават непокътнати зависи от вида на паметта, възрастта на устройството и качеството на изработката. За да се намали рискът от загуба на информация, някои препоръчват периодично презаписване на файловете – например веднъж на 1-2 месеца.

Работят ли старите флашки след години

Много участници в подобни дискусии твърдят, че са включвали флаш памети, които не са използвали от 5, 10 или дори 15 години, и са откривали, че устройствата все още работят и пазят данните. Въпреки това почти всички са категорични, че флаш паметта не бива да е единственият носител за съхранение на важна информация. Рискът от внезапна повреда винаги съществува, затова се препоръчва данните да се архивират и в облачно хранилище или на други носители.

Как да намалим риска от загуба на информация

За да се избегнат неприятни изненади, специалистите и потребителите съветват периодично да свързвате флаш паметта към компютър или лаптоп, да проверявате файловете и да „освежавате“ записа. Така се намалява рискът от загуба на данни и се удължава животът на устройството, което иначе може да изглежда надеждно, но да се окаже уязвимо след години на пълно бездействие.

