При изтекъл срок на годност - трябва ли веднага да изхвърлим яйцата?
Датата на кутията няма много общо с действителната безопасност на продукта
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Датата на кутията няма много общо с действителната безопасност на продукта
Понякога USB устройство може да стои неизползвано с години
Пием до три дни след отварянето на шишето
Иззети са печати, мастило, датчици и други пособия, използвани за поставяне на преправените срокове на годност
София. Млечни продукти, чийто срок на годност е до 8 февруари, са дарени на детски и социални домове за възрастни хора в Кюстендилска област ден по- р...
София. Асоциацията на земеделските производители в България изпрати сигнал до министъра на земеделието и храните и до директора на агенцията за безопа...