При изтекъл срок на годност - трябва ли веднага да изхвърлим яйцата?

Яйцата са сред най-често използваните храни в ежедневното меню. Те доставят витамин А, фолат - известен още като витамин B9, който е ключов за здравословния растеж на клетките - както и висококачествени протеини. Бъркани през седмицата, омлети за уикенда или добавка към печива - яйцата са универсална основа в кухнята. Но какво се случва, когато погледнете опаковката и видите, че срокът на годност е изтекъл?

Според публикация на Southern Living датата върху кутията невинаги означава, че продуктът е опасен. Въпросът, който мнозина си задават, е семпъл - могат ли яйцата да се ядат след изтичане на срока и колко дълго остават безопасни?

Какво всъщност означава срокът на годност

Бенджамин Чапман, експерт по безопасност на храните и ръководител на катедрата по селскостопански и хуманитарни науки в Държавния университет на Северна Каролина, обяснява, че сроковете върху яйцата са по-скоро ориентир за качество, а не за безопасност.

По думите му тези дати показват докога производителят гарантира „върхово качество“, определено въз основа на изследвания за трайността и потребителските предпочитания. Това означава, че след изтичането на срока яйцата може да не бъдат толкова свежи, но това не ги прави автоматично опасни.

Системата е сходна със тази при млечните продукти - целта е потребителят да получи продукт с оптимален вкус и текстура. Единственото категорично изключение са счупените яйца, които могат да бъдат замърсени с бактерии и не бива да се консумират.

Колко дълго могат да издържат яйцата

Чапман уточнява, че срокът върху опаковката показва кога яйцата трябва да напуснат рафта в магазина, а не крайната дата за безопасна консумация. Няма „магическа граница“, след която те изведнъж стават опасни.

Обичайно производителите и изследователите посочват период от четири до пет седмици, ако яйцата се съхраняват правилно в хладилник при температура под 5°C. Експертът дава личен пример - яйцата в неговия хладилник със срок 18 май вероятно ще запазят сходно качество и в началото на юни, ако са били съхранявани правилно.

Съвсем различна е ситуацията при съхранение на стайна температура - тогава качеството се влошава значително по-бързо и рискът нараства.

Рискът от салмонела

Чапман подчертава, че ако яйцата се държат в хладилник, те „не стават по-малко безопасни с течение на времето“. Все пак съществува известен риск от заразяване със Salmonella enteritidis - бактерия, която може да се намира вътре в яйцето.

Този тип замърсяване не може да бъде предотвратено чрез измиване или обработка отвън. Добрата новина е, че случаите са редки - според наличните данни салмонела се открива приблизително в едно на 10 000 до едно на 20 000 яйца.

Как да разпознаете развалено яйце

С напредване на времето яйцата могат да загубят част от качеството си. Жълтъкът и белтъкът стават по-течни и губят част от формата си. Мирисът и вкусът също може да се променят. Това обаче е въпрос на качество, а не непременно на безопасност.

Ако обаче черупката изглежда слузеста или покрита със странно покритие, това е ясен знак, че яйцето трябва да бъде изхвърлено. Същото важи и ако след счупване съдържанието има неприятен мирис или необичаен цвят.

Кога е по-добре да изберете пресни яйца

За ястия като пържени или поширани яйца, където текстурата е от ключово значение, е най-добре да се използват възможно най-пресни продукти. Но ако сте били извън града или сте открили опаковката в задната част на хладилника, яйцата с изтекъл срок могат спокойно да бъдат използвани за печива като бисквитки или палачинки.

Изводът на експертите е ясен - срокът на годност не е автоматична присъда. При правилно съхранение и липса на видими признаци на разваляне яйцата могат да останат безопасни дори след датата, отбелязана върху опаковката.

