Трима диетолози посочиха едни и същи ядки като най-полезните

Бадемите се очертават като най-здравословния избор сред ядките според трима диетолози, цитирани от Health.com. Експертите посочват, че те съчетават висока хранителна стойност, универсалност и доказани ползи за организма.

Консумацията им се свързва с по-добро храносмилане, по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и по-дълго усещане за ситост. Заради това бадемите все по-често се препоръчват като част от ежедневното меню.

Силен хранителен профил и повече протеин

Диетолозите подчертават, че бадемите се отличават с балансиран състав и високо съдържание на хранителни вещества. „По отношение на хранителната стойност, гъвкавостта и възможностите, това определено са бадемите“, казва диетологът Джанел Бобър.

Специалистите обръщат внимание и на съдържанието на протеин - около 6 грама в порция от 28 грама. Това количество е по-високо от това при редица други ядки, включително кашу и орехи, което прави бадемите предпочитан избор при хранителни режими с акцент върху растителния протеин.

Ползи за червата и храносмилането

Бадемите имат съществена роля и за здравето на храносмилателната система. Те са добър източник на фибри, които подпомагат нормалната функция на червата и улесняват храносмилането.

Според експертите редовната им консумация може да стимулира растежа на полезни бактерии в червата, което допринася за по-добър баланс на микрофлората и цялостно подобрение на храносмилателното здраве.

Подкрепа за сърцето и кръвната захар

Бадемите съдържат значителни количества ненаситени мазнини и витамин Е - комбинация, която се свързва със защита на клетките от оксидативен стрес. Данни от изследвания показват, че хората, които приемат повече храни с подобен състав, имат по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.

Освен това те са източник на магнезий - ключов минерал за поддържане на нормално кръвно налягане и стабилизиране на нивата на кръвната захар.

По-дълго усещане за ситост

Комбинацията от мазнини, фибри и протеини прави бадемите особено ефективни за контрол на апетита. „Триото хранителни вещества - мазнини, фибри и протеини - помага да се чувствате сити по-дълго“, обяснява диетологът Роксана Ехсани.

Това ги превръща в удобен избор за хора, които искат да ограничат междинното похапване и да поддържат балансиран хранителен режим.

Лесни за включване във всекидневното меню

Освен полезни, бадемите са и изключително практични за консумация. Те могат да се добавят към кисело мляко, овесени ядки или салати, както и да се използват като алтернатива на други ядки в различни рецепти.

Подходящи са и за смутита, където придават по-плътна текстура и характерен вкус. Като бърза закуска често се комбинират с плодове, сирене или тъмен шоколад, което ги прави удобен вариант за ежедневието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com