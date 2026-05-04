Трима диетолози посочиха едни и същи ядки като най-полезните

Бадемите се очертават като най-здравословния избор сред ядките според трима диетолози, цитирани от Health.com. Експертите посочват, че те съчетават висока хранителна стойност, универсалност и доказани ползи за организма.
Консумацията им се свързва с по-добро храносмилане, по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и по-дълго усещане за ситост. Заради това бадемите все по-често се препоръчват като част от ежедневното меню.
Силен хранителен профил и повече протеин
Диетолозите подчертават, че бадемите се отличават с балансиран състав и високо съдържание на хранителни вещества. „По отношение на хранителната стойност, гъвкавостта и възможностите, това определено са бадемите“, казва диетологът Джанел Бобър.
Специалистите обръщат внимание и на съдържанието на протеин - около 6 грама в порция от 28 грама. Това количество е по-високо от това при редица други ядки, включително кашу и орехи, което прави бадемите предпочитан избор при хранителни режими с акцент върху растителния протеин.
Ползи за червата и храносмилането
Бадемите имат съществена роля и за здравето на храносмилателната система. Те са добър източник на фибри, които подпомагат нормалната функция на червата и улесняват храносмилането.
Според експертите редовната им консумация може да стимулира растежа на полезни бактерии в червата, което допринася за по-добър баланс на микрофлората и цялостно подобрение на храносмилателното здраве.
Подкрепа за сърцето и кръвната захар
Бадемите съдържат значителни количества ненаситени мазнини и витамин Е - комбинация, която се свързва със защита на клетките от оксидативен стрес. Данни от изследвания показват, че хората, които приемат повече храни с подобен състав, имат по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания.
Освен това те са източник на магнезий - ключов минерал за поддържане на нормално кръвно налягане и стабилизиране на нивата на кръвната захар.
По-дълго усещане за ситост
Комбинацията от мазнини, фибри и протеини прави бадемите особено ефективни за контрол на апетита. „Триото хранителни вещества - мазнини, фибри и протеини - помага да се чувствате сити по-дълго“, обяснява диетологът Роксана Ехсани.
Това ги превръща в удобен избор за хора, които искат да ограничат междинното похапване и да поддържат балансиран хранителен режим.
Лесни за включване във всекидневното меню
Освен полезни, бадемите са и изключително практични за консумация. Те могат да се добавят към кисело мляко, овесени ядки или салати, както и да се използват като алтернатива на други ядки в различни рецепти.
Подходящи са и за смутита, където придават по-плътна текстура и характерен вкус. Като бърза закуска често се комбинират с плодове, сирене или тъмен шоколад, което ги прави удобен вариант за ежедневието.
