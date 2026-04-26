Диетолог каза как хлябът с квас влияе на кръвното

Хлябът с квас отново привлича вниманието не само като традиционен продукт, но и като храна с реални ползи за здравето. Той се отличава със специфичен процес на ферментация, който променя състава и действието му в организма. Според диетолога Морган Пиърсън този вид хляб може да подпомогне контрола на кръвното налягане и кръвната захар. Данните са цитирани от Verywellhealth и показват, че ефектът идва от сложни биохимични процеси.

Как квасът влияе на кръвното налягане

Квасният хляб се получава чрез естествена ферментация с помощта на мая и млечнокисели бактерии. Този процес разгражда протеините в брашното до по-малки съединения, известни като пептиди.

Изследванията показват, че тези пептиди могат да блокират ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), който свива кръвоносните съдове и повишава кръвното налягане. Това е същият механизъм, върху който действат част от медикаментите при хипертония.

Допълнително квасният хляб съдържа по-високи нива на GABA - вещество, което има успокояващ ефект върху нервната система и може да подпомогне понижаването на кръвното налягане.

Въпреки това специалистите подчертават, че ефектът остава умерен. Проучвания показват леко подобрение след продължителна консумация, но хлябът не може да замени медицинското лечение.

Ферментацията и контролът на кръвната захар

Ферментационният процес понижава гликемичния индекс на хляба, което означава по-бавно покачване на кръвната захар след хранене.

Това е особено важно за хора с инсулинова резистентност или метаболитен синдром, тъй като стабилните нива на захарта намаляват натоварването върху сърдечно-съдовата система.

И тук обаче експертите призовават за баланс - квасният хляб е полезно допълнение към режима, но не е самостоятелно решение.

Какво отличава квасния хляб от останалите

Белият хляб се произвежда от рафинирано брашно и не преминава през продължителна ферментация. Това означава по-малко полезни съединения и по-бързо покачване на кръвната захар.

Пълнозърнестият хляб съдържа повече фибри, но също не преминава през същия ферментационен процес, който създава специфичните пептиди и GABA.

При квасния хляб естествените киселини намаляват съдържанието на фитинова киселина - вещество, което пречи на усвояването на минерали. Така организмът по-лесно усвоява магнезий, цинк и желязо.

Освен това много хора го понасят по-добре от гледна точка на храносмилането.

Малък навик с дългосрочен ефект

Квасният хляб не е чудодейно решение, но може да бъде част от по-здравословен начин на живот. По-ниският гликемичен индекс, по-доброто усвояване на хранителните вещества и потенциалният ефект върху кръвното налягане го превръщат в разумен избор.

В крайна сметка ползите идват не от една храна, а от цялостния режим, но квасът определено има своето място в него.

