5 сигнала, че тялото може да страда от недостиг на калций

Калцият е един от ключовите минерали за тялото ни и липсата му може да се усети далеч преди да се появят сериозни проблеми с костите. Той е свързан не само със здравината на костите и зъбите, но и с движението на мускулите, работата на нервната система, сърдечния ритъм, съсирването на кръвта и дори настроението.

Според EatingWell около 99% от калция в тялото се намира в костите и зъбите, но когато дневният прием не е достатъчен, организмът започва да извлича минерала именно от скелета, за да поддържа стабилни нива в кръвта. Затова ранните признаци на дефицит не бива да се пренебрегват, особено ако се появяват често и без очевидна причина.

Мускулни крампи и потрепвания

Внезапните крампи, необяснимото потрепване на мускулите или изтръпването в ръцете и краката могат да бъдат сред първите сигнали, че организмът не получава достатъчно калций. Минералът участва в нормалното предаване на нервните импулси и в съкращаването на мускулите, затова ниските му нива могат да направят нервите по-чувствителни.

Диетологът Рейчъл Аджмера обяснява, че когато калцият е твърде малко, нервите могат да изпращат сигнали прекалено лесно. Това води до неволно напрежение, спазми, потрепвания или изтръпване. Подобни оплаквания невинаги означават непременно дефицит, но ако се повтарят, могат да бъдат знак, че храненето трябва да се прегледа по-внимателно.

Умора и мозъчна мъгла

Постоянната отпадналост, усещането за мудност и трудната концентрация също могат да бъдат свързани с нисък прием на калций. Причината е, че минералът участва в комуникацията между мозъка и останалата част от тялото, както и в освобождаването на невротрансмитери.

Според регистрирания диетолог Уитни Стюарт ниските нива на калций могат да намалят енергията и умствената яснота. Ако човек спи достатъчно, но въпреки това трудно се фокусира, усеща тежест в мисленето или бързо се изморява, е добре да обърне внимание дали менюто му осигурява достатъчно от този минерал.

Тежки симптоми на ПМС при жените

При жените недостигът на калций може да се прояви и чрез по-тежък предменструален синдром. Раздразнителност, тревожност, депресивни състояния и мускулни болки могат да се засилят, когато организмът не получава достатъчно калций и витамин D.

Диетологът Хенис Тунг посочва, че недостатъчните нива на калций са свързани с по-тежки симптоми на ПМС. Обяснението е в ролята на минерала за регулирането на невротрансмитерите, включително серотонина, който участва в стабилизирането на настроението. Когато този баланс се наруши, тревожността и емоционалното напрежение могат да станат по-силни.

Отслабване на костите и зъбите

Костите са основният резерв на калций в организма. Когато храната не осигурява достатъчно количество, тялото започва да изтегля минерала от скелета, за да поддържа нормални нива в кръвта. В дългосрочен план това може да доведе до намаляване на костната маса и по-висок риск от остеопения или остеопороза.

Диетологът Аманда Рол подчертава, че недостатъчният прием на калций постепенно отслабва костите. Засегнато може да бъде и зъбното здраве, защото емайлът става по-уязвим, а зъбите - по-податливи на кариеси и други проблеми. Затова добрият прием на калций е важен едновременно за здравината на костите и за оралното здраве.

Чупливи нокти

Чупливите нокти и по-бавният им растеж също могат да бъдат ранен предупредителен знак за недостатъчен прием на калций. Ноктите често отразяват общото състояние на организма, защото върху тях влияят храненето, възрастта, външната среда и различни вътрешни фактори.

Калцият не е единственият елемент, който определя здравината на ноктите - важни са още кератинът, липидите и цялостното хранене. Въпреки това дефицитът му може да увеличи чупливостта, особено когато се съчетае със стрес, небалансирано меню, стареене или неблагоприятно въздействие на околната среда.

Как да приемаме повече калций?

Най-лесният начин за поддържане на добри нива на калций е чрез храната. Млякото, киселото мляко и изварата са сред най-концентрираните и добре усвоими източници на минерала. За хората, които не консумират млечни продукти, вариант са храни, обогатени с калций, като някои зърнени закуски и плодови сокове.

Листните зеленчуци също могат да помогнат, особено къдравото зеле и други подобни зеленолистни храни. Семената от чиа са друг лесен начин за добавяне на калций към менюто - могат да се поръсят върху овесени ядки, салати или кисело мляко.

За правилното усвояване на калция е нужен и достатъчен витамин D. Той може да се набави чрез умерено излагане на слънце, както и чрез храни като мазни риби и яйца. Балансът между калций и витамин D е особено важен, защото приемът на минерала сам по себе си не е достатъчен, ако организмът не успява да го използва ефективно.

