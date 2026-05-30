Нещо страшно стана в Турция! Домове и пътища отнесени (ВИДЕО)

Истински ужас преживяват съседите ни в Турция. Проливни дъждове и силна градушка предизвикаха кошмар в южните турски окръзи Хатай и Османие.

Само за няколко часа улици се превърнаха в реки, мостове бяха затворени, а десетки домове и автомобили пострадаха от внезапно придошлите води.

След предупреждение с жълт код от турската Главна дирекция по метеорология, бурята връхлетя района през нощта и рано сутринта. Най-тежко засегнат се оказа окръг Хатай, където в крайбрежните райони валежите достигнаха опасни размери, пише Марица.

Osmaniye ve Hatay’ın bazı ilçeleri, etkili olan sağanak yağış nedeniyle olumsuz etkilendi.



• Cadde ve sokaklar su altında kaldı.

• Bazı aileler evlerinde mahsur kaldı.

• Vatandaşlar, yüksekliği 1 metreyi bulan suda yürüyerek evlerinden ayrıldı. pic.twitter.com/dbr6yByd5T — Onedio (@onedio) May 29, 2026

Цял квартал под вода

В община Дьортйол придошлата река Деличай излезе от коритото си и заля цял квартал. Водата нахлу в къщи, дворове, улици и магазини, а местните жители преживяха драматични моменти в опит да спасят имуществото си. Само за кратко време много улици останаха под вода.

Автомобили заседнаха в наводнените участъци, а десетки паркирани коли бяха повредени от силното течение.

Калните води се стекоха към морето и оцветиха крайбрежните води в кафяво. На места около прелелите речни корита бяха регистрирани и свлачища.

Властите спряха движението по мост, свързващ квартали в Дьортйол. Причината бе рязкото покачване на нивото на реката и опасността от преливане.

Екипи на службите за сигурност незабавно отцепиха района и предупредиха жителите да избягват местата с риск от нови наводнения.

🔴 Sağanak ve sel felaketi! Dereler taştı, evler sular altında kaldı



Meteroloji'nin günlerdir sarı kodlu uyarı verdiği Hatay, Osmaniye ve Ordu'da sağanak yağış etkisini artırdı. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Evler sular altında kaldı. #ÇevreTV pic.twitter.com/HpKuQMVQqv — Çevre TV (@cevretvcomtr) May 29, 2026

Празничната почивка

Много хора, пристигнали в летните си жилища по крайбрежието за предстоящия Курбан байрам, бяха изненадани от бедствието. Някои останаха блокирани заради залетите пътища и прелелите реки.

Сериозни затруднения бяха отчетени и в община Дефне, където проливният дъжд и градушката предизвикаха наводнения по улиците. Шофьорите се придвижваха трудно през образувалите се водни басейни.

Особено внимание привлече опасна случка в квартал Кузуджулу. Въпреки предупрежденията на околните, местен жител навлязъл в придошлата река, за да извади дървени трупи, носени от течението.

Свидетели разказват, че мъжът напълно пренебрегнал риска за живота си, докато бурните води продължавали да се покачват.

Лошото време нанесе сериозни щети и в окръг Османие. В община Дюзичи прелели реки заляха земеделски площи и нанесоха поражения на селскостопанската продукция.

На няколко места селски пътища пропаднаха, а подпорни стени край жилищни сгради се срутиха под напора на водата.

Екипите продължават борбата с последствията

Общинските служби и спасителните екипи работят денонощно по отводняването на засегнатите райони. Продължават и огледите за установяване на размера на щетите.

Властите призоваха гражданите да стоят далеч от речните корита и рисковите участъци, тъй като опасността от нови прииждания на водата все още не е отминала.

Наводненията в Хатай и Османие са поредното напомняне за силата на природата, която само за няколко часа успя да превърне спокойни квартали и земеделски земи в сцени на истинско бедствие.

Докато екипите разчистват пораженията, местните жители се опитват да оценят загубите си след една нощ, която дълго ще помнят.

