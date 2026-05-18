Турция строи чудо за милиарди през България

Позовавайки се на информация на „Блумбърг“, редица медии, цитирани от БГНЕС, съобщават, че Турция е предложила реализирането на проект за военен горивопровод на стойност около 1,2 млрд. долара, който да свързва Турция и Румъния през територията на България.

Инициативата има за цел да подобри снабдяването с горива на съюзниците от НАТО в Източна Европа.

Според публикациите проектът се разглежда като по-икономически изгодна и по-устойчива алтернатива в сравнение с други възможни маршрути. Турското предложение е част от по-широките усилия на НАТО за разширяване на инфраструктурата си от военни тръбопроводи в региона.

Уточнява се също, че бъдещото съоръжение ще бъде предназначено единствено за военни нужди и няма да се използва за граждански доставки на горива.

По информация на медиите окончателно решение по проекта може да бъде взето преди или по време на срещата на върха на НАТО, планирана за юли в Анкара.

