Рай за почивка. Турция рязко свали цените в курортите

Турските хотелиери свалиха рязко цените на почивката в курортите си, като дават и огромни отстъпки за ваканция през май, достигайки почти половината от миналогодишната цена.

В Белек и Анталия цените за почивка за майските празници са с 15-20% по-ниски. Най-забележим спад в цените регистрира Аланя – с над 45 процента. Според експертите това отразява общата динамика на нестабилност в света, която принуждава туристите да планират разходите си по-внимателно.

В момента само 60% от туристическите съоръжения функционират в страната. Останалите предприемачи решиха да отложат старта за май, разчитайки на възраждане на пазара в края на месеца.

Периодът до 20 май се разглежда от бизнеса като възможност поне за изплащане на заплати на служителите и сметките за комунални услуги.

През предстоящия летен сезон турските курорти ще запазят обичайния формат на отдих.

Властите на страната официално заявиха, че не възнамеряват да се отказват от системата "ол инклузив" или да я подлагат на реформа.

Решението беше взето въпреки нарастващия брой критици в самия хотелски бизнес, които смятат този модел за остарял.

