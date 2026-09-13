Пробив за туризма с полетите до Варна и Бургас
Илин Димитров преговаря за голям брой нови полети през 2027 г.
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Илин Димитров преговаря за голям брой нови полети през 2027 г.
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Културата, виното, СПА курортите и фестивалите ще влязат в специална програма за азиатския пазар
Форумът в Свети Влас търси нови гости и извън активните летни месеци
Прилики и разлики
Ол инклузивът се запазва през целия сезон
Ако увеличението е над 8% от общата стойност на пакета, пътуващият има право да прекрати договора без неустойки
Старт на събитието бе официално поставено в хотел „Скалите“
Разликата спрямо Австрия и Италия се стопява
Създава се Туристически гаранционен фонд
Алгоритмите планират за минути това, което хората правят с часове
Следи специално за превалутирането на цените
Цените в Истанбул зависят от избора на туриста - традиционна вечеря, гала програма или парти на яхта в Истанбул
Туроператорите в шок
Сътрудничеството с водещи туроператори от региона е важна стъпка към популяризирането на културното наследство на Казанлък
Войната променя плановете, няма още масов отлив
Впечатленията на туристите за страната са много добри, но е нужна повече информация за възможностите за допълнителни услуги
Правят нов интерактивен туристически информационен център
В тази връзка са планирани различни инициативи в услуга на туристическия сектор в страната
Коя е причината за напрежението с клиентите