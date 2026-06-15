Германският туристически бизнес се събра у нас

България събра водещи германски туроператори, авиокомпании и туристически агенции на третото издание на международната конференция „Изживей България“ в Свети Влас. Основният залог е увеличаването на полетите до Варна и Бургас, привличането на повече германски туристи през летния сезон на 2026 г. и разширяването на посещенията извън най-натоварените месеци. Форумът поставя началото и на подготовката на туристическите програми за 2027 г.

Големите компании седнаха на една маса

Сред участниците са представители на ДЕР Тур, Алтурс, Шауинсланд Райзен, Корал Травъл Груп Германия, Ел Ем Екс Туристик, Фрапорт България и Уиз Еър. В срещите се включват още туристически агенции, хотелиерски компании и специализирани медии от Германия, Австрия и Швейцария.

В рамките на форума се провеждат десетки двустранни разговори между български хотелиери, туристически организации и германски партньори. Те са насочени към създаването на нови туристически продукти, разширяването на договорите и включването на повече български дестинации в бъдещите програми на туроператорите.

По-силна връзка с Германия

Министърът на туризма Илин Димитров определи Германия като един от стратегическите пазари за страната. По думите му България може да предложи на германските гости не само морска почивка, но и планински, приключенски, културно-исторически, СПА, винен и гастрономически туризъм.

Специален акцент е поставен върху увеличаването на самолетния капацитет към Черноморието. Повече директни полети и по-дълъг период на обслужване на линиите се разглеждат като ключово условие за запълване на хотелите през пролетта и есента, когато значителна част от туристическата база остава слабо използвана.

Търсят се туристи и извън лятото

Опитът за удължаване на сезона идва в момент, когато България продължава да бъде силно зависима от летните месеци. Европейската комисия определя страната като втората най-сезонна туристическа дестинация в Европейския съюз, макар туристическата интензивност да остава под средната за общността.

Данните на Евростат показват и предупредителен сигнал - през първото тримесечие на 2026 г. нощувките на чуждестранни гости в България са намалели с 4,3 процента спрямо същия период на предходната година. Това поставя страната сред държавите в ЕС със спад на чуждестранния туристически поток в началото на годината.

Големият залог е повече полети

Срещите с големите туроператори могат да донесат бърз резултат само ако бъдат последвани от конкретни договори и допълнителни самолетни места. Германският пазар има потенциал да осигури не само повече летовници, но и гости за балнеоложките, културните и планинските райони през цялата година. Истинският успех на форума ще се измерва не с броя на участниците, а с новите полети, туристически програми и реалните резервации.

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