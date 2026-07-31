Геро призна за бившата след развода

Актьорът и водещ Герасим Георгиев – Геро изненадващо разкри тази седмица, че се е развел с дългогодишната си съпруга Цвета Гавазова. Той обяви неочакваната новина в подкаста на Благой Георгиев и бе категоричен, че раздялата е преминала спокойно и без излишни конфликти, а двамата са запазили добри отношения.

Въпреки раздялата, Геро запазва уважение към бившата си половинка и признава нейните качества като майка: "Цвета е прекрасна майка, тя даде всичко от себе си за нашата дъщеря. Гордея се с нея и се надявам да останем приятели." Дъщеря им Йоана вече върви по стъпките на баща си в театъра. "Много е талантлива, има усещане за сцената и за хумора. Надявам се да има по-лек и успешен път от моя", споделя гордият баща.

Семейството имаше общ бизнес, свързан с професионалното оборудване и мениджмънт на културни събития. Именно работата ги среща преди години, когато Цвета, която е била журналист в голяма медия, взима интервю от изгряващата звезда на Сатиричния театър. По думите й тогава, любовта им пламнала веднага: "Беше любов от пръв поглед, бяхме млади и амбициозни. Започнахме от нулата, заедно извървяхме пътя дотук."

Раздялата на двойката предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето фенове изразиха съжаление, но и уважение към цивилизования начин, по който двамата са сложили край на брака си, без излишни скандали и медиен шум.