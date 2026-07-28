След децата на Брад Пит: И дъщерята на Том Круз загърби баща си

Драмите в известните семейства на Холивуд нямат край. След като децата на Брад Пит едно по едно зачеркват носителя на "Оскар" от живота си, сега дъщерята на Том Круз и Кейти Холмс също официално скъса връзките с известния си баща. 20-годишната млада дама законно е премахнала фамилията Круз и вече носи името Сури Ноел, съобщава Page Six.

Документи от окръг Алегени, Пенсилвания, показват, че през октомври 2024 г. – по време на първата си година в Carnegie Mellon University – Сури се е регистрирала за гласуване като Сури Ноел. Местните власти потвърждават, че регистрацията за гласуване в щата изисква задължително използване на юридически валидното име. Тъй като няма данни за подадена молба в Пенсилвания, се предполага, че процедурата е завършена в Ню Йорк преди заминаването ѝ за колежа. В Ню Йорк подобни заявления често се запечатват от съда по молба на гражданите.

Макар да не поддържа контакти с 64-годишния си баща от години, Сури за първи път привлече вниманието към новата си фамилия през юни 2024 г. По време на дипломирането си в гимназията LaGuardia тя бе представена без фамилията Круз.

Името "Ноел" е всъщност презимето на Кейти Холмс. Според близки до семейството, с този ход Сури е искала да изрази благодарност към майка си, да избягва медийния натиск и да започне начисто студентските си години.

Том Круз и Кейти Холмс посрещнаха дъщеря си през април 2006 г. и се ожениха малко след това. След развода им през август 2012 г. Сури остана изцяло под грижите на майка си. Холмс неведнъж е споделяла с уважение за близката им връзка, отбелязвайки, че двете практически са "израснали заедно".