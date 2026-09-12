Всичко за Кейти Холмс

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Том Круз оплю яко бившата

Том Круз оплю яко бившата

Том Круз за пръв път проговори срещу бившата си Кейти Холмс. "В края на брака ни тя стана просто непоносима. Ревнуваше ме от всичко и всички. Не сциен...

08 ноември | 3:10
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Кейти Холмс трупа бижута

Кейти Холмс трупа бижута

Кейти Холмс си призна, че често забравя да слага бижутата си. Това обаче не й пречи да разглежда колекцията си от накити, защото всяко украшение й нос...

16 декември | 19:25
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