След децата на Брад Пит: И дъщерята на Том Круз загърби баща си
Драмите в Холивуд нямат край
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Драмите в Холивуд нямат край
Двамата се разколебали в любовта си още през май
Кейти Холмс и Джейми Фокс са двойка, твърдят близки до актьорите. А причината да се крият години наред е, че Джейми е много близък приятел с бившия съ...
Кейти Холмс се чувства повече като тийнейджърка, а не като жена. Бившата съпруга на Том Круз прави същите неща, които е вършила като по-млада - рисува...
Том Круз за пръв път проговори срещу бившата си Кейти Холмс. "В края на брака ни тя стана просто непоносима. Ревнуваше ме от всичко и всички. Не сциен...
"Не ми говорете за Том Круз. Той беше най-голямата грешка в живота ми. Изобщо не знаех с какъв човек се замесвам. Първоначално беше благ, мил и забаве...
След развода си с Том Круз през 2012-а Кейти Холмс се премести в жилище под наем в нюйоркския квартал Челси. Изглежда, актрисата е голям фен на район...
Том Круз и бившата му съпруга, актрисата Кейти Холмс, не поддържат никакви контакти и разрешават всички свързани с дъщеря им Сури въпроси чрез посредн...
Кейти Холмс си призна, че често забравя да слага бижутата си. Това обаче не й пречи да разглежда колекцията си от накити, защото всяко украшение й нос...
"Никога не поглеждам назад. Това, което имаше между мен и Том Круз, вече приключи. Няма да се върна при него и ми е хубаво да съм сама". Това заяви Ке...
Бившата на Том Круз изобщо не мисли за нова връзка