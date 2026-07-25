„Маската“ падна завинаги. Отиде си режисьорът, който откри Джим Кери и Камерън Диас

Световно известният американски режисьор, сценарист и продуцент Чък Ръсел е починал на 74-годишна възраст.

Съпругата му Аня го е открила в безсъзнание в дома му в Санд Диего на 22 юли и е подала сигнал съм спешната помощ. Екипите са реагирали веднага, но не са успели да го върнат към живота.

Световните медии, позовавайки се на изявления от неговия адвокат, съобщават, че точните обстоятелства тепърва се изясняват.

Той направи преди 32 години световния филмов хит „Маската“, който превърна Джим Кери в суперзвезда и даде първата филмова роля в кариерата на Камерън Диас. Филмът спечели номинация за „Оскар“ за визуални ефекти.

Другите му шедьоври са „Заличителят“, напрегнатият екшън с участието на Арнолд Шварценегер, както и „Кралят на скорпионите“, който даде първата голяма главна роля в киното на Дуейн Джонсън – Скалата.

„Кошмари на Елм Стрийт 3: Воини в сънищата“ пък се счита от феновете за една от най-добрите и креативни части в цялата хорър поредица за Фреди Крюгер.

„Петното“ е другият негов култов научнофантастичен хорър, който и до днес е високо ценен от любителите на жанра заради невероятните си ефекти.