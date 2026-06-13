Клонираният Джим Кери
Обичам болката - тя е моят приятел, казва Кралят на комедията
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Обичам болката - тя е моят приятел, казва Кралят на комедията
Звездата от "Маската" е най-противоречивият актьор на Холивуд
Култовият актьор ще се превъплъти в кандидат-президента в "На живо в събота вечер"
Нищо от него не е реално, но всичко е истина, заяви актьорът
Била прекалено красива, каза актьорът
Актьорът ще се завърне за „Ейс Вентура 3“
Актьорът и Джинджър Гонзага се разделиха след по-малко от година
Джим Кери се появи за първи път публично с много по-младата си приятелка Катриона Уайт. Холивудският комик, известен с ролята си в "Маската", е на 53,...