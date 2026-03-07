Клонираният Джим Кери

Маската не може да скрие депресията на актьора, който бе чистач на тоалетни, но завладя Холивуд

Джим Кери получи награда за цялостно творчество на 51-вите награди „Сезар“. Актьорът се появи с дъщеря си Джейн, внука Джаксън и приятелката си Мин Ха. На френски Кери разказа за френските си корени (негов прародител емигрира в Канада от Франция преди близо 300 години), а към края на речта си призна, че започва да говори завалено.

Това е първата публична поява на звездата от ноември 2025 г. Промененият му външен вид предизвика вълна от дискусии в социалните мрежи. Феновете отбелязаха промени в стила на облекло, прическата и формата на лицето. Започнаха да се разпространяват слухове, че звездата от „Ейс Вентура“е убит и заменен от клонинг. Плъзна версия, че Кери, който многократно е критикувал и се е шегувал със западните елити, „е отстранен и заменен с безличен актьор“. Масло в огъня наля клип от интервю с артиста в Instagram, в което той се шегува с „умирането“.

По-късно френският гримьор Алексис Стоун обяви в Instagram, че именно той се е представил за Кери. Стоун (истинското му име е Елиът Джоузеф Ренц) се е представял също за Анджелина Джоли, Ким Кардашиян и други известни личности. През 2024 г. той се е появи на ревюто на Balenciaga в Париж, облечен като 87-годишния Джак Никълсън . През март 2022 г., присъства на модно ревю маскиран като героя на Робин Уилямс от „Мисис Даутфайър“. Гримьорът се е представял също за Глен Клоуз, Мадона и Мерил Стрийп като Миранда Пристли в „Дяволът носи Прада“.

Тъжният клоун

Джим Кери е записал името си в историята на световното кино като всепризнат крал на комедията. Има армия от предани фенове и милиони долари в банковата сметка. На публични места винаги изглежда щастлив, ведър и доволен от живота, но се оказва, че дълги години лъчезарната му усмивка е била само щит, зад който крие тежка депресия, пише Lenta.ru.

На 1 април 2022 г. тогава 60-годишният холивудски актьор в интервю по случай излизането на филма „Соник 2“ неочаквано обяви, че напуска професията, за да се наслади на спокоен живот без снимки и червени килими. Кери се пошегува, че единственото нещо, което може да го накара да се върне към киното, е, "ако ангелите донесат сценарий, написан със златно мастило, който ще бъде много важен за хората." Желанието на актьора за спокоен живот не е изненадващо, защото от ранна възраст той се бори за място под слънцето.

Семейството живее в каравана, децата напускат училище

Джеймс Юджийн (това е пълното име на актьора) е четвъртото дете на домакинята Катлийн и счетоводителя Пърси. Семейството живее в крайна бедност и се мести от един канадски град в друг с надеждата, че ще се намери някаква по-добра работа за Кери-старши.

Майката на бъдещата звезда има хипохондрична невроза и мнозина я смятат за луда. Тя непрекъснато търси симптоми на несъществуващи болести и се пристрастява към болкоуспокояващите. Говори често за смъртта, което ужасява малкия Джим. "Криех се в банята и плачех, страхувах се, че родителите ми ще умрат. Мама казваше, че някоя болест може да отнеме живота й по всяко време. Такива неща ме разтърсваха до дълбините на душата ми", спомня си по-късно актьорът.

За да се справи с постоянния стрес, момчето прекарва цялото си свободно време пред огледалото, където с часове прави физиономии и имитира известни хора - от Джак Никълсън до Леонид Брежнев. Когато Джим е в девети клас, семейството се мести в Скарбъроу и Кери-старши става охранител в завод. Но доходите му са катастрофално ниски дори за наем и семейството живее в каравана или в палатка на брега на езерото. За да помогнат на родителите си, четирите деца напускат училище и се хващат на работа във фабриката, където е баща им. Всяка вечер Джим и неговите братя и сестри търкат подове и тоалетни. „Мразех целия свят, бях ужасно обиден от начина, по който животът се отнасяше към баща ми“, признава актьорът.

На 15 години Джим решава да се пробва в стендъп комедия в клуб в Торонто, но изпълнението му е определено като "ужасно скучно", а публиката го освирква. Едва през 1979 г. отново рискува да покаже таланта си. Този път всичко върви добре и само за няколко години става един от най-популярните и високоплатени комедианти в Торонто.

През 1981 г. получава първата си главна роля във филма Mount Cooper. Мести се в Лос Анджелис, където първоначално изпълнява скечове в клуб Comedy Store. Там се запознава с първата си съпруга, сервитьорката Мелиса Уомър.

Първият истински успех е черната комедия Once Bitten, а през 1993 г. излиза Ace Ventura: Pet Detective. За тази роля Кери получава хонорар от 350 хиляди долара, номинация за награда на MTV за най-добра комедийна роля, но и антинаграда "Златна малинка" за най-лоша нова звезда.

През 1994 г., когато вече е стигнал до успеха, умира баща му, а майка му си отива три години по-късно. За да се справи с емоционалната болка, комикът се хвърля в работа и през следващите седем години участва в касови хитове като „От глупав по-глупав“, „Маската“, „Батман завинаги“. „Казват, че хуморът е гняв, но гневът всъщност е болка, потисната в подсъзнанието. Някои от най-добрите комедийни сцени, които някога съм правил, бяха когато се карах с жена ми и се чувствах много зле“, казва комикът.

През 1998 г. Кери играе първата си драматична роля във филма "Шоуто на Труман" и получава Златен глобус. Година по-късно отново получава Златен глобус за ролята си на американския комик Анди Кауфман в биографичния филм „Човек на Луната“.

Кери влиза в новото хилядолетие като всепризнатия крал на комедията. Плащат му 20 милиона долара на проект и може да си позволи да избира сценарии. Но все по-често отказва роли.

"Не вярвам в приказки за вечната любов"

Връзките на Кери с жените също не са лесни. Актьорът се разделя с първата си съпруга Мелиса Уомър през 1995 г. след 7 години брак. Дори раждането на дъщеря им Джейн не спасява връзката. Мелиса признава, че причината за развода е депресията на бившия й съпруг. „Джим падаше на пода през нощта и виеше, а аз трябваше да го утешавам до сутринта“, казва Уомър.

При развода Мелиса взима обезщетение от 7 млн. долара, а Кери получава обостряне на депресията си и минава на антидепресанти.

Продължава да подкрепя финансово бившата си съпруга и дъщеря си и поддържа добри отношения с тях.

Година след развода Кери се жени отново – за актрисата Лорън Холи, с която се запознава на снимачната площадка на комедията „От глупав по-глупав“. Този брак обаче не издържа дори 10 месеца. Следва афера с актрисата Рене Зелуегър, която започва на снимачната площадка на филма „Аз, моя милост и Айрийн“.

Джим й предлага брак. Но малко преди сватбата двамата се разделят заради различни визии за бъдещето - тя страстно мечтае за деца, но той не планира да става баща отново.

"Не вярвам в приказки за вечната любов. 10 години с един човек са повече от достатъчни", казва Джим.

След петгодишна връзка с модела Джени Маккарти следва най-драматичният епизод в любовния живот на звездата.

Депресивен роман с трагичен край

През 2012 г. Кери се запознава с гримьорката Катриона Уайт. По това време той се чувства много нещастен. Уайт е само на 28 години и наскоро се е преместила в САЩ. Тя също се чувства нещастна. Депресивната връзка продължава до март 2013 г. Три години по-късно съдбата отново ги събира, но само за три месеца. Пет дни по-късно Катриона се самоубива.

Кери го приема много тежко, но майката на Уайт публично го обвинява, че е пристрастил дъщеря й към мощни психотропни лекарства, заразил я е с херпес, хламидия и хепатит А и след това я изоставил. Кери отхвърля обвиненията и завежда насрещен иск. Съдебната битка с роднините на Уайт продължава три години. През това време от усмивката на актьора не остава и следа. Появява се на публични места много рядко и на практика спира да играе. Посвещава цялото си време на борбата с депресията и в крайна сметка постига ремисия. Казва, че рисуването и скулптурата са му е помогнали да подобри психичното си здраве.

Конфликтите с роднините на Уайт също остават зад гърба му след като съдът отхвърля иска им.

Днес Кери живее в Калифорния и пише книги. Последният му филм Sonic 3 излезе през декември 2024 г. Актьорът, който се пенсионира на върха на успеха, вярва, че е направил достатъчно за развлекателната индустрия. Но все още не е затворил напълно вратата към голямото кино зад себе си.

Автор: Деа Димитрова

