Клонираният Джим Кери
Обичам болката - тя е моят приятел, казва Кралят на комедията
Следете всички новини, анализи и коментари за Роли. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обичам болката - тя е моят приятел, казва Кралят на комедията
Винаги казваше истината на глас
Нейният публичен образ се ражда не спонтанно, а чрез няколко филма и музикални проекта
Неочаквано предложение
Режисьорите искат да ме „закачат на колана си”, да могат да кажат, че Азис е играл във филма им
Животът на най-красивия мъж на всички времена бе лавина от скандали
Отразява се върху творческите им ангажименти
Роуландс и Касаветис бяха известни като златната двойка на независимите филми в САЩ
Великият бас обичал най-много ролята на Борис Годунов
И като се замисля какви роли ми предлагат български режисьори, да плачеш или да се смееш…
Последната си роля героят ни е изиграл в "Монахът и неговите синове" от Милко Милков
Известен с множество филми
Сватба с Ивелина Чоева със сигурност ще има
Кои от тях имат такива роли в живота
Той участва и в шест филма на режисьора Уди Алън
Двете журналистки с отговорни задачи
Актьорът почина на 90 години
Воини от прабългарска школа за оцеляване „Бага Тур" в Стара Загора вдигат адреналина на тийнейджърите в новия български филм „Смартфонът беглец
Няма значение къде и как ще умре човек, важното е как е живял, казваше голямата актриса Надя Тодорова почина на 90 в Прага след дълго боледуване Гол...
Не съм пипвал компютър през живота си, казва легендарният режисьор Уди Алън е синоним за високо майсторство, арт висота, свежарски хумор и по-голяма...