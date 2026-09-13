Трима от новите секс символи в сръбска комедия

Трима приятели. Един непредвидим английски мач. Три различни залога. И много за губене. Даниел Върбанов, Калоян Трифонов и Петър Петров-Перо – трима от новите секс символи, влизат в ролите на авери, за които привидно обикновена футболна вечер се превръща в мач с много по-висок залог от крайния резултат. „Не залагай на англичаните!“ е дръзка и болезнено смешна комедия на сръбския драматург Владимир Джурджевич, която излиза на сцената на Театър ARTVENT на 14 октомври под режисурата на Васил Дуев-Тайг.

Разговорите на Паун, Буле и Пикси зад футбола, залозите и мъжките шеги разкриват настоящи и минали успехи и провали. Те продължават да чакат победния гол в последната минута, вместо сами да променят играта. „Не залагай на англичаните!” от Владимир Джурджевич е пиеса, написана с любов към футбола, приятелството, младостта, но и срещу робуването на парите, егоизма и радикализацията. Срещу непостоянния морал, разпада на доверието, страха от порастване и страха да поемеш отговорност. Постановката се вглежда в лъжовните идоли, които всеки от нас си създава и трудния път към тяхното развенчаване“, пише Васил Дуев-Тайг.

На сцената „Не залагай на англичаните!“ събира Даниел Върбанов и Калоян Трифонов – любим тандем на телевизионните зрители от сериала „Вяра, Надежда, Любов“. Към тях се присъединява Петър Петров-Перо – театрален и кино актьор, когото публиката познава от моноспектакъла „Морфин“. Васил Дуев-Тайг, едно от оригиналните имена на съвременната сцена, е познат на публиката от хитовите комедии „Отчаяни съпрузи“ и „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“, а с „Не залагай на англичаните!“ отново е на територия, в която смехът и болезнените истини вървят ръка за ръка.

Зад „Не залагай на англичаните!“ стои текст с впечатляваща история. Постановката се превръща в хит – играе се в продължение на 12 години, над 250 пъти и е гледана от повече от 70 000 зрители. Историята на тримата приятели излиза и извън пределите на Сърбия, а по-късно получава и своя филмова адаптация. След премиерата в София идва ред на Варна, Русе, Габрово, Севлиево, Перник, Пловдив и други градове.