Париж се диви на автентични наши носии

Повече от век след представянето на наши национални костюми във Всемирното изложение в Париж през 1900 година, оригинални родни носии от края на XIX и началото на XX век гостуват отново във френската столица в изложбата „По нишките на времето“/Au fil du temps в Галерията на Българския културен институт в Париж, инициатор и организатор на събитието.

Експозицията беше открита на 11 септември и до 20 ноември ще представи 22 автентични празнични облекла, собственост на три частни колекции. Те са принадлежали на жени от различни етнографски области на България, както и от български общности извън днешните граници на страната – от Банат - днешна Румъния, от Егейска Тракия - днешна Гърция и от Източна Тракия - днешна Турция. Експонатите са сред редките запазени оригинални образци от периода след Освобождението през 1878 г., когато европейската мода постепенно навлиза в българските градове, но в селата носиите се носят още няколко десетилетия. Празничните облекла са били част от най-важните събития в живота – сватби, религиозни празници и големи семейни тържества. Изработени изцяло ръчно, те са били грижливо пазени и предавани като семейна ценност, което е причината да бъдат съхранени до днес.

Първият показ на традиционни български костюми в Париж датира от 1900 г., когато носии от Националния музей в София, накити и различни текстилни материали са част от българския павилион на Всемирното изложение във френската столица тогава. Всички изложени облекла „По нишките на времето“/Au fil du temps са любезно предоставени за изложбата от колекционерите Лилия Гетова, Даниела Димитрова и Антон Гудов, които от години издирват, събират и съхраняват това културно наследство.