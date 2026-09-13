Култов роден певец напира за Евровизия. Каза суровата истина за младите

Деян Неделчев-Икебаната е готов да представя България на „Евровизия“ и изобщо не смята, че възрастта трябва да бъде пречка за това. Певецът, който вече се чувства добре след прекарания инфаркт, обяви, че с удоволствие би се качил на най-голямата европейска музикална сцена, стига някой да му даде шанс и подходяща песен. А за младото поколение изпълнители далеч не беше толкова благосклонен.

„Бих участвал в „Евровизия“, но няма да ме поканят“, призна Неделчев пред „България днес“.

Според Икебаната няма никаква причина представителят на дадена държава в конкурса задължително да бъде млад изпълнител.

За да подкрепи тезата си, певецът даде примери с големи европейски имена, които са се появявали на сцената на „Евровизия“ на далеч по-зряла възраст.

„Не е нужно млад изпълнител да представя дадена държава. Може и човек на средна възраст, може и на по-зряла. Франция преди години бе представяна от Патрисия Каас, а Великобритания – от Енгелбърт Хъмпърдинк, който беше над 70 г.“, аргументира се Икебаната.

„Защо да не участвам? Стига да има хубава песен. И защо трябва да е на английски?“, пита той.

Далеч по-безкомпромисен обаче Деян Неделчев се оказа в оценката си за част от младото поколение на музикалната сцена.

„Младите не могат да правят хубава музика, нито пеят добре. Отиде си хубавата музика“, отсече певецът.

Така Икебаната не само хвърли ръкавицата към по-младите си колеги, но и даде да се разбере, че ако някой търси по-зрял изпълнител за България на „Евровизия“, той е готов да влезе в играта. А след преживения инфаркт добрата новина е друга – Деян Неделчев вече е добре и очевидно отново мисли за музика, сцена и бъдещи предизвикателства.