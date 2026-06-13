Шок! Икебаната скочи на Кичка Бодурова
Неочаквана драма
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Неочаквана драма
Колоритният изпълнител дал съгласието си да използват песните му, но...
Когато се случи нещо подобно бягам, просто бягам бързо, признава певецът
Аз не съм стигнал пенсионна възраст и тези награди на "Златният Орфей" не са пенсии, гневи се певецът
Деян Неделчев има пет награди от "Златният Орфей"
Текстът на парчето се състои от реални реплики на премиера
Видеото не е препоръчително за деца