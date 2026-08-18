Лавров с първи коментар за Радев, опозицията у нас подскочи

Руският външен министър Сергей Лавров направи лаконичен коментар за българския премиер Румен Радев, който накара опозицията в България да подскочи и да започне да търси поредна руска връзка на правителството ни без да има каквото и да е основание за това.

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС. Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, каза Лавров в отговор на въпрос за позицията на България и решението на Радев за напускане на "Коалицията на желаещите" и търсене на "дипломатическо решение". "Нека те там сами се разберат помежду си", допълни Лавлов. С което ясно показа, че в момента Москва не разглежда българския премиер нито като съюзник, нито като противник, а само наблюдава действията му.

Опозицията у нас в паника

Въпреки ясната позиция на Лавров всички сайтове от умно-красивата машина на опозицията излязоха със заглавия: "Лавров: Познавам добре Румен Радев", оставяйки внушението за тясна политическа връзка. Нещо повече опозицията у нас се хвърли да прави разследване кога и как Радев и Лавров са се видели и защо няма официално съобщение за това. Стигна се дотам да се обяснява как двамата са участвали в съпровождащ форум на 53-ата Мюнхенска конференция по сигурността (17-19 февруари 2017 г.), но без данни да са се видели и разговаряли. Други припомниха, че Лавров и Радев са се видели на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни 2019 г., когато руският външен министър бе с делегацията на Путин, с когото Радев се срещна.

Всъщност фокусирането на българските сайтове върху думите на Лавров за Радев е пресилено и извадено от контекста защото интервюто на руския външен министър е по съвсем други теми, в които дипломат № 1 на Кремъл отправя важни послания. Интервюто е публикувано на сайта на руското външно министерство още преди 4 дни - на 14 август 2026 г.

В него Лавров много повече се фокусира върху отношенията на Москва със Сърбия от една страна, и с Турция - от друга.

Сърбия, Вучич и натискът от ЕС

По повод отношенията между Сърбия и Украйна Лавров заявява, че президентът Александър Вучич е под сериозен натиск от Европейския съюз. „На президента на Сърбия Александър Вучич не му е лесно. Той е много опитен политик и е привърженик на курса към европейска интеграция“, каза Лавров.

Според него ЕС поставя две основни условия пред Белград – признаване на независимостта на Косово и присъединяване към действията и решенията на съюза спрямо Русия.

Лавров заяви, че Москва продава газ на Сърбия при „много изгодни цени“ и не поставя политически условия, с изключение на настояването Белград да не участва във въоръжаването на Украйна.

Той предположи, че решението на Вучич да приеме Зеленски е било опит да намали натиска от ЕС.

Турция като потенциален посредник

По отношение на Турция Лавров заяви, че Анкара се стреми едновременно да остане ключов член на НАТО, да поддържа отношения с Европейския съюз и да развива добри връзки с Русия.

„Тя иска да има добри отношения с Русия, защото имаме много икономически проекти, много общо в историята ни – Кавказ, Черно море“, каза той.

Според него Турция има искрен интерес Черно море да остане стабилно и отново поставя въпроса за договаряне на режим, при който корабоплаването да не бъде обект на атаки.

Лавров обаче упрекна Турция и САЩ, че не осъждат достатъчно публично украински удари по кораби и по инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум.

„С Турция имаме голям дневен ред. Мисля, че последиците, които остават заради членството ѝ в НАТО и отношенията ѝ с Европейския съюз, са неизбежни“, обобщи той.

Лавров за Япония и управлението след Шиндзо Абе

Първата тема на интервюто е Япония, която реагира остро на демонстрацията на Владимир Путин, който преди дни отиде на визита в спорните Курилски острови и заяви, че носи гена на победител. Попитан как оценява факта, че Русия е определена като основна заплаха във военната доктрина на Япония и дали подобно развитие би било възможно при бившия премиер Шиндзо Абе, Лавров заяви:

„Шиндзо Абе беше изключително коректен политик, който разбираше, че националните интереси не могат да бъдат защитени без взаимодействие с Руската федерация. Тези, които го наследиха, смятат, че тези интереси трябва да бъдат защитавани заедно със Съединените щати чрез започване на милитаризация на Япония.“

Лавров разказа и за кратък контакт с японския външен министър по време на събития на АСЕАН във Филипините. По думите му японският министър впоследствие заявил, че двамата са обсъдили двустранни въпроси и регионалната ситуация, въпреки че реалният им контакт се ограничил до кратко ръкостискане по време на официален банкет.

„Изведнъж някой ме докосна по рамото отзад. Обръщам се – стои японският ни колега и казва колко се радва да ме види. Дори не успях да стана. Стиснах му ръката и той отиде на мястото си. И това, значи, се нарича „обсъдихме двустранни и регионални въпроси“, каза Лавров.

Той допълни, че наскоро в Русия е пристигнала делегация от японски бизнесмени, които според него открито заявили, че имат твърди инструкции от ръководството на страната да не обсъждат никакви проекти с Москва.

"Сенчестият флот“ и обвиненията към ЕС

На въпрос за намеренията на Европейския съюз да проверява руски търговски кораби, определяни като част от т.нар. „сенчест флот“, Лавров заяви, че това понятие не фигурира в международноправни документи.

„Европейският съюз отдавна измисли това понятие. То не фигурира в нито един документ. ЕС реши да прилага собственото си „право“, ако незаконните решения на Брюксел изобщо могат да бъдат наречени право, за да ограничи възможностите на Русия да печели на световните пазари“, заяви той.

По думите му всички кораби, които не се съобразяват с ограниченията на ЕС върху руската търговия с енергоносители, са определяни като „сенчест флот“.

Лавров твърди още, че европейските държави си дават право не само да спират и проверяват кораби, но и да изземват товари и да продават стоките, като приходите бъдат предоставяни на Украйна.

Той цитира и позицията на руския президент Владимир Путин, според която Москва ще отговаря „огледално“ на подобни действия.

Лавров за методите на терористите

В друга част от интервюто журналистът попита как Русия трябва да действа срещу противници, които според него използват „терористични методи“.

Лавров заяви, че Москва няма да прибягва до същите подходи, но ще направи собствените си действия „значително по-твърди“, насочени към унищожаването на всичко, което подхранва военния потенциал на Киев от страна на Запада.

„Няма да паднем до това ниво, но собствените си методи ще направим много по-твърди за разрушаване на всичко, което подхранва военната машина на Киев от Запада. И вече го правим“, каза той.

Лавров отхвърли възможността Русия просто да прекрати бойните действия по настоящата линия на съприкосновение, като заяви, че според Москва е необходимо „дългосрочно, надеждно и устойчиво уреждане“.

Остри думи срещу Германия

Лавров коментира и въпрос, зададен от германски журналист по време на пресконференция на сръбския президент Александър Вучич и украинския президент Володимир Зеленски.

Според руския външен министър въпросът бил формулиран по начин, който поставял темата как Германия може да помага на Украйна „да убива руснаци“.

„Този човек не заслужава да заема каквато и да е длъжност в медийни структури, още по-малко официална позиция в държавния апарат“, заяви Лавров.

Той отправи и критики към германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че според него „метастазите на нацизма“ отново излизат на повърхността в германското общество.

Мерц открито заявява необходимостта отново да превърне Германия във водеща военна сила в Европа. Разбира ли какво означава думата „отново“ в този случай? Не съм сигурен“, коментира Лавров.

За Уиткоф, Кушнер и влиянието им върху Тръмп

Попитан дали Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могат да влияят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Лавров отговори, че щом им е гласувано подобно доверие, очевидно те имат влияние върху него.

„Ние не отказваме да разговаряме с тях. Ако дойдат, те знаят, че президентът на Русия Владимир Путин е готов отново да ги приеме. Друг е въпросът с какво ще дойдат“, заяви той.

Лавров разказа, че при предишно посещение Уиткоф донесъл предложения от Тръмп, които Путин разгледал, а по-късно, по време на среща в Аляска, според Лавров руският президент заявил, че приема предложенията в първоначалния им вид.

След това обаче, по думите му, последвали санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, а лидери на ЕС и НАТО заедно със Зеленски посетили Вашингтон.

Москва очаква отговор от Вашингтон за разузнавателните данни

В отговор на въпрос защо Русия не поставя ултиматум на САЩ заради предполагаемото им участие в украински удари по руска територия Лавров заяви:

„Ние не поставяме ултиматуми.“

Той уточни, че Русия е изпратила до Държавния департамент на САЩ редица въпроси, включително за предоставянето на разузнавателни данни и за това, което Москва определя като по-дълбоко американско участие в удари по цели на руска територия.

„Ще чакаме отговор“, каза Лавров.

Личните качества на Лавров

В края на интервюто въпросите станаха по-лични.

Попитан кое негово качество го е направило човека, който е днес, Лавров отговори:

„Никога не съм се занимавал със самореклама. Вероятно винаги съм се отнасял много отговорно към това, което правя, за да не подведа хората, които са ми предложили и са ме назначили на съответната длъжност – било то в Шри Ланка, в централния апарат, в Ню Йорк или отново тук, в Москва.“

На въпрос кое качество понякога му пречи да бъде дипломат той отговори: „Нищо не ми пречи, ако трябва да съм честен. Дипломатът трябва да има чувство за хумор и да бъде весел, след като си е свършил добре работата и тя е била приета.“

Лавров коментира и оценката на бившия американски дипломат Уилям Бърнс, че е невъзможно човек да го смути:

„Може да бъда смутен, но това не може да се забележи.“

Семейството и детството му

Лавров заяви, че най-силно влияние върху него са оказали майка му, дядо му и баба му.

По думите му те не само му позволявали, но и насърчавали свободата му да общува с връстниците си.

„Прибираш се от училище, пишеш си домашните – и навън, в двора, детските разправии. Някой казал нещо на някого, другият не го харесал. После се разбирате, убеждавате се един друг. Именно там, между другото, много силно действаше принципът: стиснахме си ръцете – разбрахме се“, разказа той.

Лавров призна, че понякога е бягал от часове и че веднъж дори е получил оценка „три“ за поведение.

„Всички цели ще бъдат постигнати“

В края на разговора Лавров беше попитан какво би искал да каже на руснаците в настоящия момент.

Той повтори позицията на Владимир Путин, че всички цели на т.нар. от Москва „специална военна операция“ ще бъдат постигнати.

Лавров заяви, че следи репортажите от фронта и цитира послания на руски военнослужещи след превземането на населени места: „Врагът ще бъде разбит, победата ще бъде наша, делото ни е право“.

На въпрос какво би добавил към това той завърши с шега: „Понякога ми се иска да добавя нещо, но се страхувам, че ще го заглушите.“