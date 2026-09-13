Лавров с изявление за ударите над Украйна. И преговорите за мир
Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лице в лице с руския президент Владимир Путин
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Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лице в лице с руския президент Владимир Путин
Москва отхвърля обвиненията, но Берлин твърди, че разполага с данни за руска операция и вече затяга мерките срещу саботаж
Сергей Лавров обяви закриването на центровете в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург след рязката ескалация между двете държави
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Фундаментално интервю на руския външен министър осветли отношенията на Москва с Белград, Анкара и Вашингтон
Москва не очаква скоро споразумение за Украйна
Двамата дипломати обсъдиха войната, но Москва и Вашингтон не обявиха незабавен пробив
Украйна и ударите срещу Иран влизат в дневния ред на напрегнатия разговор в Манила
Рекорден брой участници на Дипломатическия форум в Анталия
Сергей Лавров и Хакан Фидан разговаряха в Анталия
Изрази надежда да се откажат от езика на ултиматумите и се върнат към диалога
Разговор Сиярто-Лавров разтърси ЕС, а подозренията за игра в полза на Русия се засилват
Имаме задачи и сме в процес на тяхното изпълнение, заяви руският външен министър
Лавров намекна за опасни сценарии след ударите по ядрени обекти
Външният министър размаха пръст на Молдова
Украинският президент реагира на изявлението на руския външен министър
Измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството от Аляска, каза руският дипломат № 1
Имахте шансове, момчета, пропиляхте ги! - каза външният министър на западните лидери
Руският външен министър отхвърли слуховете за отстраняване и заяви, че мирът в Украйна е възможен само при зачитане на интересите на Москва
Според Москва под въпрос остава легитимността на украинския президент