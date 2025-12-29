Напрежение. Зеленски отвърна на Лавров за атаката по резиденцията на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски реагира на изявлението на руския външен министър Сергей Лавров за предполагаема атака с дронове срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин във Валдай и на заплахите да се нанесе ответен удар по съответните украински обекти, предаде Укринформ, съобщи БТА.

По отношение на същността на изявлението Зеленски каза, че това е "поредната лъжа на Руската федерация". По думите му успешните вчерашни преговори с американския президент Доналд Тръмп са провал за руснаците. Украинският държавен глава заяви това в отговор на въпроси на журналисти.

"Може да бъде нанесен удар по столицата. Още повече, че този човек, ако може да се каже и да се нарече човек, заяви, че те ще подбират съответните цели. Ами, с други думи ни заплашват", отбеляза украинският президент.

Той заяви, че е очаквал такава реторика от страна на руснаците.

"Виждате, че те продължават. Сега с изявлението си, че е била атакувана някаква тяхна резиденция, просто подготвят почвата за нанасяне на удари по столицата и, вероятно, по сгради на държавни учреждения", каза Зеленски.

Той припомни, че през септември вече е имало удар по сградата на Министерския съвет на Украйна. "Затова сега всички трябва да бъдат бдителни, абсолютно всички", отбеляза украинският президент.

Както беше съобщено по-рано, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в нощта на 28 срещу 29 декември Украйна е опитала да атакува с дронове резиденцията на Путин в Новгородска област.

