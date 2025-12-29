Свят

Напрежение. Зеленски отвърна на Лавров за атаката по резиденцията на Путин

Украинският президент реагира на изявлението на руския външен министър

Напрежение. Зеленски отвърна на Лавров за атаката по резиденцията на Путин
29 дек 25 | 20:30
431
Агенция Стандарт

Украинският президент Володимир Зеленски реагира на изявлението на руския външен министър Сергей Лавров за предполагаема атака с дронове срещу резиденцията на руския лидер Владимир Путин във Валдай и на заплахите да се нанесе ответен удар по съответните украински обекти, предаде Укринформ, съобщи БТА.

По отношение на същността на изявлението Зеленски каза, че това е "поредната лъжа на Руската федерация". По думите му успешните вчерашни преговори с американския президент Доналд Тръмп са провал за руснаците. Украинският държавен глава заяви това в отговор на въпроси на журналисти.

"Може да бъде нанесен удар по столицата. Още повече, че този човек, ако може да се каже и да се нарече човек, заяви, че те ще подбират съответните цели. Ами, с други думи ни заплашват", отбеляза украинският президент.

Той заяви, че е очаквал такава реторика от страна на руснаците.

"Виждате, че те продължават. Сега с изявлението си, че е била атакувана някаква тяхна резиденция, просто подготвят почвата за нанасяне на удари по столицата и, вероятно, по сгради на държавни учреждения", каза Зеленски.

Той припомни, че през септември вече е имало удар по сградата на Министерския съвет на Украйна. "Затова сега всички трябва да бъдат бдителни, абсолютно всички", отбеляза украинският президент.

Както беше съобщено по-рано, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че в нощта на 28 срещу 29 декември Украйна е опитала да атакува с дронове резиденцията на Путин в Новгородска област.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Свят
Коментирай