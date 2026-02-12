Шок в Украйна! Масово натравяне на депутати

Върховната рада - парламентът на Украйна, не успя да проведе днес пленарното си заседание и да гласува поради липса на кворум. Няколко десетки членове на парламента едновременно са се почувствали зле и не са се явили на работа. В украинските медии днес се говори за масова натравяне.

Вероятно става въпрос за хранителното натравяне в парламентарната столова или за ротавирус или друга вирусна инфекция, смята един от депутатите Микола Тишченко.

Работата на Върховната рада е отложена за 24 февруари 2026 г., тъй като без достатъчен брой депутати парламентаристите не могат да разгледат дневния ред.

