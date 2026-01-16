Скандалът трещи! В Украйна решиха за Юлия Тимошенко

Висшият антикорупционен съд (ВАКС) на Украйна освободи под гаранция от 33 млн. украински гривни (малко над 760 000 долара) бившата премиерка Юлия Тимошенко, предаде Укринформ.

"Съдът постанови: молбата се уважава частично. На Тимошенко се налага мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 33 милиона гривни", заяви съдията.

На Тимошенко бяха наложени и редица задължения, включително да се явява при призоваване от съда, следовател или прокурор; да предаде за съхранение паспортите си за пътуване в чужбина; да се въздържа от комуникация с 66 членове на парламента; да не напуска района на Киев; да уведомява властите за всяка промяна в местожителството или работното си място.

Съдебното решение не включва изискването Тимошенко да носи електронна гривна за проследяване, пише БТА.

Съдът днес отхвърли искането на защитата да получи пълния аудиозапис на разговора на Тимошенко с депутата Игор Копитин и да го призове за разпит.

На 13 януари Специализираната прокуратура и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) обявиха, че са разкрили случай, при който ръководител на парламентарна фракция в украинския парламент се опитвал да подкупи депутати, за да гласуват "правилно“ за или против конкретни законопроекти.

На 14 януари Тимошенко потвърди, че централата на нейната партията "Батквишчина" ("Отечество") е била претърсена.

Специализираната прокуратура и НАБУ обвиниха Тимошенко в отправянето на предложения към депутати за предоставяне на незаконни облаги.

Бившият премиер отхвърля всички обвинения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com