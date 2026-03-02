Удар в Бейрут! Израел ликвидира важен ислямистки командир

Израелска въздушна атака в ранните часове на понеделник уби в южно предградие на Бейрут висшия командир в Ливан на бригадите Ал Кудс – въоръженото крило на палестинската групировка „Ислямски джихад“. Почти едновременно с това САЩ призоваха своите граждани да напуснат страната незабавно, докато все още има търговски полети. Новата вълна от удари бе ясно чута в ливанската столица и в южния пристанищен град Тир, което засили опасенията от разширяване на конфликта.

От Ал Кудс потвърдиха смъртта на Адхам Аднан ал-Осман, но не разкриха подробности около удара. Организацията подчерта, че той има дългогодишна история в борбата срещу израелските сили. „Ислямски джихад“, подобно на по-голямата и по-силна „Хамас“, възниква през 80-те години като радикално ислямистко движение, насочено срещу Израел.

Междувременно израелската армия съобщи, че по-рано същия ден при отделен удар край Бейрут е бил убит и представителят по разузнаването на „Хизбула“ Хюсеин Мокаллех. Така в рамките на часове израелските сили обявиха елиминирането на ключови фигури от две въоръжени организации, действащи на територията на Ливан.

На този фон посолството на САЩ в Бейрут разпространи спешно предупреждение. Според дипломатическата мисия обстановката в страната е „нестабилна и непредсказуема“. Американските граждани са призовани да напуснат Ливан незабавно, а всички консулски услуги са временно преустановени до второ нареждане. Посолството подчерта, че към момента няма възможност да оказва съдействие на американци, които се намират на територията на страната.

Комбинацията от целенасочени удари срещу въоръжени групировки и предупреждението на САЩ очертава рязко покачване на напрежението в Ливан, където конфликтът все по-осезаемо се пренася към столицата и ключови градове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com