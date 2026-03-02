Шефът на Пентагона: Това не е Ирак и няма да е безкрайно!

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че съвместните американско-израелски удари срещу Иран няма да се превърнат в продължителна и безкрайна война. „Това не е Ирак. Това не е безкрайно“, подчерта той по време на първата официална пресконференция на администрацията след съботните атаки.

До него застана началникът на Съвместния комитет на началник-щабовете, генерала от Военновъздушните сили Дан Кейн. Президентът Доналд Тръмп не е отговарял на въпроси пред камери и е публикувал само две видеа от началото на операцията, отбелязва Асошиейтед прес.

Ясна, разрушителна и решителна мисия

Хегсет определи операцията като „ясна, разрушителна и решителна мисия“ с цел унищожаване на ракетната заплаха от Иран, поразяване на военноморските му сили и гарантиране, че няма да се сдобие с ядрено оръжие.

„Няма глупави правила за водене на бойни действия, няма затъване в изграждане на държави, няма упражнения по налагане на демокрация, няма политически коректни войни. Ние се бием, за да победим, и не губим време или човешки животи“, заяви той.

На въпрос дали има американски войници на територията на Иран, Хегсет отговори: „Не, но няма да навлизаме в това какво ще или няма да направим.“ Той определи като „глупост“ очакването американските власти публично да очертават докъде ще стигнат.

Министърът подчерта, че това не е война за смяна на режима, въпреки убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей. „Това не е така наречена война за смяна на режима, но режимът със сигурност се промени и светът е по-добро място заради това“, заяви той.

Ескалация и жертви

Конфликтът се разраства в по-широка регионална война. Иран и свързани с него въоръжени групировки изстреляха ракети по Израел, арабски държави и американски военни цели в Близкия изток.

Четирима американски военнослужещи са загинали в бойни действия. Тръмп в неделя прогнозира, че може да има още жертви. Генерал Кейн потвърди, че се очакват допълнителни загуби. „Скърбим заедно с вас и никога няма да ви забравим“, заяви той към близките на загиналите.

Нов знак за нарастващата нестабилност дойде, когато съюзникът на САЩ Кувейт „по погрешка свали“ три американски изтребителя по време на бойна мисия в момент, когато ирански самолети, балистични ракети и дронове атакували. Централното командване на САЩ съобщи, че шестимата пилоти от F-15E Strike Eagle са се катапултирали успешно и са в стабилно състояние.

Американските власти не представят ясен план за изход от конфликта, а смъртта на Хаменей поставя под въпрос бъдещето на Ислямската република и задълбочава нестабилността в региона.

Аргументите за ударите

В опит да обоснове действията Хегсет заяви, че иранският режим „в продължение на 47 години води жестока, едностранна война срещу Америка“. „Тяхната война срещу американците се превърна в нашето възмездие срещу техния аятолах и неговия култ към смъртта“, каза той.

Министърът не посочи доказателства за непосредствена ядрена заплаха, но повтори, че миналогодишните удари на САЩ и Израел са „превърнали ядрената им програма в руини“. Вместо това той акцентира върху заплахата от балистични ракети и дронове. „Иран изграждаше мощни ракети и безпилотни системи, за да създаде конвенционален щит за своите амбиции за ядрено изнудване“, заяви Хегсет.

Той добави, че по време на преговорите с американски представители иранските официални лица са протакали: „Предишният режим имаше всяка възможност да сключи мирна и разумна сделка. Но Техеран не преговаряше.“

Хронология и военни средства

Генерал Кейн очерта хронологията на операцията. Президентът е дал заповед за ударите в 15:38 часа източноамериканско време в петък, докато е бил на борда на президентския самолет Еър форс едно по път за Тексас заедно със сенаторите Тед Круз и Джон Корнин и актьора Денис Куейд.

Самият Тръмп заяви в интервю за“Ню Юорк Таймс“, че операцията може да продължи „четири до пет седмици“. Хегсет отказа да фиксира срок. „Президентът има пълната свобода да говори за това колко може да продължи - четири седмици, две седмици, шест седмици. Може да се ускори, може да се забави“, обясни той

САЩ и Израел вече са поразили стотици цели, включително ракетни обекти и военноморски съоръжения, като са унищожили щаба на иранските военноморски сили и няколко бойни кораба.

Кейн съобщи, че операцията „Епична ярост“, както и миналогодишните удари с тежки противобункерни бомби по ирански ядрени обекти, е включвала използването на стелт бомбардировачи B-2, които са извършили 37-часов полет в двете посоки.

Той неколкократно подчерта използването на кибертехнологии, които „ефективно са нарушили комуникациите и сензорните мрежи“, оставяйки противника без възможност да координира или да реагира ефективно.

Без да навлиза в подробности Кейн заяви, че американската армия е нанесла „синхронизирани и многостепенни удари, предназначени да нарушат, отслабят, откажат и унищожат способността на Иран да води и поддържа бойни операции срещу САЩ“.

