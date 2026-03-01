Тръмп с голяма новина за Иран. Следващият ход

Само ден след като САЩ нанесоха удари по Иран, при които беше убит аятолах Али Хаменей и регионът беше въвлечен във война, президентът Доналд Тръмп обяви, че новото иранско ръководство иска разговор с него. Разкритието направи самият той в телефонен разговор с журналиста Майкъл Шерър от списание „Атлантик“.

„Те искат да говорят и аз се съгласих да говоря, така че ще говоря с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше да дадат това, което беше много практично и лесно за даване, по-рано. Изчакаха твърде дълго“, заявил Тръмп от своето имение Мар-а-Лаго малко преди 9:30 часа сутринта в неделя (източноамериканско време).

На въпрос дали разговорът ще се състои още днес или утре, президентът отговорил уклончиво: „Не мога да ви кажа това.“ Той отбелязал, че част от иранските представители, с които американската страна е водила преговори през последните седмици, вече не са живи. „Повечето от тези хора ги няма. Някои от хората, с които преговаряхме, ги няма, защото това беше голям удар“, казал Тръмп.

Президентът не скри раздразнението си от предишното поведение на Техеран. „Трябваше да го направят по-рано, Майкъл. Можеха да сключат сделка. Трябваше да го направят по-рано. Опитаха се да бъдат твърде хитри“, заявил той пред журналиста от „Атлантик“.

Изявлението идва в момент на крайно напрежение, когато след военната операция срещу Иран и смъртта на върховния лидер бъдещето на страната и на целия регион остава неясно.

