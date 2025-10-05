Тръмп праща 300 национални гвардейци в Чикаго
Такива вече бяха разположени в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис
Извършителите са арестувани
Стъпката е свързана и със спирането на дейността на правителството на САЩ
Съединените щати навлязоха в нов шътдаун на правителството
Ключов разговор във Вашингтон поставя енергетиката и отбраната в центъра на бъдещото стратегическо с...
Президентът на САЩ обвинява леви групировки за насилие срещу консерватори
Той настоя за край на конфликтите и критикува организации и държави, които според него не действат д...
Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия...
Тръмп и Ванс ще говорят заедно с вдовицата на Кърк, Ерика
Става дума за ключов елемент от ръководената от САЩ военна кампания срещу тях
Рязкото поскъпване на визите H-1B блокира хиляди специалисти зад граница
Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре, каза Ерика Кърк
Джером Пауъл защити решението за намаление на лихвата като „акт на управление на риска“
Лихвите падат на фона на политически натиск и забавящ се трудов пазар
Опит да се връчи заповед за обиск прерасна в престрелка
Фирмите се ангажират да засилят търговската дейност между САЩ и Великобритания
Стана ясно кой е пратил съобщенията до ФБР, за да заловят Робинсън
Писъците на тази вдовица ще отекнат по целия свят като боен вик
Америка е потресена от убийството на Чарли Кърк
Тръмп отива на погребението